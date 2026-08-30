Numai una dintre șosele are aproximativ 9.200 de kilometri

Ministerul Transporturilor din China a anunțat că șoselele de frontieră G219 și G331 și drumul de coastă G228 urmează să fie legate complet în perioada celui de-al 15-lea Plan Cincinal, între 2026 și 2030. Împreună vor forma o uriașă buclă terestră denumită „Golden Outer Ring”, adică „Inelul exterior de aur”,

G331, cunoscută în China drept una dintre cele mai spectaculoase șosele de frontieră, se întinde pe aproximativ 9.200 de kilometri, între Dandong, în provincia Liaoning din nord-est, și Altay, în regiunea Xinjiang din nord-vestul țării. Drumul traversează peisaje foarte diferite, de la câmpii și păduri până la pajiști și zone montane.

G219 duce traseul și mai departe spre vest și are cea mai mare variație de altitudine dintre cele trei șosele. Traversează deșertul Taklimakan, Platoul Qinghai-Xizang, supranumit „Acoperișul lumii”, Munții Himalaya și defileurile Munților Hengduan. A treia componentă, G228, urmărește coasta Chinei și conectează principalele porturi maritime. Pe traseu sunt traversate sau atinse zonele marilor fluvii și râuri Yalu, Liaohe, Haihe, Fluviul Galben, Huaihe, Yangtze și Fluviul Perlelor.

De la munții acoperiți de zăpadă până la ocean

Odată închisă bucla, șoferii ar putea parcurge un traseu aproape continuu de-a lungul frontierelor nordice și vestice ale Chinei și apoi pe coasta țării. Dandong, Dongxing și Altay vor fi legate într-o rețea continuă, potrivit explicațiilor oferite de Wu Zhihua, adjunct al Departamentului de Planificare din Ministerul chinez al Transporturilor și citate de Global Times.

Ce este „Inelul de Aur”, bucla rutieră de 27.000 km, cât două treimi din circumferința Pământului, care costă 47.000.000.000 de euro și trece prin munți, deșert și ocean
Imagine generată cu AI

Drumul va trece prin munți acoperiți de zăpadă, platouri, pajiști, păduri tropicale, deșerturi și zone de coastă, dar și prin orașe istorice. Autoritățile chineze îl văd inclusiv drept un viitor coridor turistic de foarte lungă distanță. Ideea a atras deja atenția pasionaților chinezi de călătorii. Pe rețelele sociale au apărut discuții despre viitoare trasee cu mașina și bicicleta pe noul circuit.

Peste două milioane de turiști pe G331 în numai șase luni

Efectele se văd deja în unele localități aflate pe traseu. Satul Hushan din Dandong, unde se întâlnesc capetele șoselelor G331 și G228, atrage turiști care călătoresc cu mașina de-a lungul frontierei. Autoritățile locale au folosit terenuri care nu mai erau exploatate pentru amenajarea unor campinguri pentru rulote și a unor unități de cazare, ceea ce a adus venituri suplimentare comunității.

În prima jumătate a anului 2026, coridorul G331 a atras peste două milioane de vizitatori, potrivit datelor Xinhua citate de Global Times. Localnicii profită de creșterea turismului prin pensiuni, restaurante și vânzarea produselor agricole.

„Inelul de Aur” ar urma să lege și marile rute comerciale

Proiectul nu este gândit numai pentru turism. Cele trei șosele vor crea și o legătură între zonele de frontieră, porturile maritime și centrele logistice din interiorul Chinei. Spre vest, rețeaua poate fi conectată cu New International Land-Sea Trade Corridor și cu trenurile de marfă China-Europa, iar spre est cu rutele maritime internaționale. Prin legarea porturilor de la coastă de punctele de trecere a frontierei, autoritățile chineze vor să creeze o rețea mai bine integrată spre Asia Centrală și Asia de Sud-Est.

Wang Limei, președinta China Road Transport Association, susține că o astfel de rețea poate reduce costurile și poate crește eficiența transportului, dar oferă și variante alternative atunci când una dintre rute devine inutilizabilă. Practic, dacă un anumit coridor de transport este blocat din cauza unui eveniment neprevăzut, mărfurile și călătorii ar putea fi redirecționați către alte trasee.

Prin Inelul de Aur, satele izolate pot ajunge direct pe marile rute naționale, iar turismul ar putea deveni o sursă importantă de venit.

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