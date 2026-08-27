Vladimir Putin ar pregăti o escaladare a războiului din Ucraina, iar oficiali ruși susțin că acesta ar putea recurge la arme nucleare în următoarele luni.

Principalii parteneri ai Rusiei, inclusiv China și India, l-au avertizat ferm pe Putin să nu folosească arme nucleare, potrivit Bloomberg.

China ar fi transmis Rusiei un mesaj prin care îi cere să nu ia în calcul nici măcar detonarea unor arme nucleare tactice în Ucraina, potrivit unui oficial european de rang înalt. Informația apare în contextul în care negocierile pentru un acord de pace ar fi ajuns într-un punct mort.

Rusia își intensifică în prezent atacurile cu rachete balistice asupra Kievului, inclusiv în centrul capitalei, precum și asupra unor obiective de infrastructură din alte orașe ucrainene.

Trei persoane apropiate Kremlinului au declarat că formatele de negociere au picat și că Putin nu va pune capăt războiului sub presiunea economică.

Moscova consideră că atacurile ucrainene sunt, de fapt, atacuri ale statelor NATO, întrucât Kievul este aprovizionat cu arme de țările membre ale Alianței.

Vladimir Putin și-a exprimat intențiile și într-o declarație făcută unui reporter al televiziunii de stat, afirmând că Ucraina „a deschis această cutie a Pandorei”.

„Ei bine, fiți pregătiți pentru consecințele asupra celor mai sensibile sectoare ale economiei voastre”, a mai spus liderul rus.

Eforturile Statelor Unite de a contribui la obținerea unui progres în negocieri s-au oprit, potrivit Bloomberg, în timp ce Donald Trump își concentrează atenția asupra conflictului cu Iranul.

Se pare, de asemenea, că Kremlinul a renunțat să se mai bazeze pe acordurile încheiate între Putin și Trump în timpul summitului lor din Alaska, în august 2025.

Statele Unite urmau să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a ceda regiunea estică Donețk, ca parte a unui acord menit să pună capăt războiului.

Forțele ruse nu au reușit să cucerească regiunea Donețk în luptele care se desfășoară din 2014, iar Ucraina continuă să respingă cererea lui Putin de a preda orașele din această zonă.

Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat în iunie că Washingtonul nu împărtășește poziția Rusiei, afirmând: „Dacă ar fi existat un acord, războiul s-ar fi încheiat”.

Marți, directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită rară la Moscova, unde a purtat discuții cu omologii ruși. Nu este clar ce anume s-a discutat.

Sursele apropiate Kremlinului au declarat că Moscova vede puține alternative la continuarea escaladării războiului, iar așteptările privind obținerea unui progres în negocieri sunt foarte reduse.

Potrivit acestora, Kremlinul consideră că Rusia a făcut deja concesii în timpul războiului și că și-a slăbit astfel propria poziție.

În ultimele luni, atât Rusia, cât și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene asupra teritoriului celeilalte țări.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol au provocat penurii extinse de combustibil în Rusia și au generat pagube de miliarde de dolari rețelelor logistice.

Escaladarea atacurilor îi determină tot mai mult pe oficialii ruși să creadă că Putin ar putea recurge la arme nucleare tactice, ca ultimă soluție în Ucraina.

O astfel de reacție extremă este considerată posibilă, deoarece pentru Putin, singurul rezultat mai rău decât continuarea războiului ar fi pierderea acestuia, susțin sursele.

Deși armele nucleare tactice au o rază de acțiune mai mică decât rachetele strategice, acestea pot provoca în continuare distrugeri devastatoare și contaminarea unor suprafețe extinse prin precipitații radioactive. Acesta este unul dintre motivele pentru care principalii parteneri ai Rusiei l-ar fi avertizat pe Putin să nu le folosească.

Vladimir Putin urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu președintele Chinei, Xi Jinping, și premierul Indiei, Narendra Modi, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, care va avea loc în Kârgâzstan.

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