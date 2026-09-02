Schimbările din televiziune continuă în această toamnă, iar Pepe se numără printre vedetele care au făcut o schimbare importantă. După perioada petrecută la Antena 1, unde a prezentat „Te cunosc de undeva!” alături de Alina Pușcaș, artistul a semnat un contract cu Kanal D.

Prezent la petrecerea Viva!, Pepe a vorbit despre transfer și a explicat că plecarea de la Antena 1 nu a fost însoțită de conflicte sau tensiuni.

Pepe – Kanal DIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Întrebat dacă despărțirea de postul de televiziune a fost una amiabilă, artistul a explicat: „Mai mult decât amiabilă, aș putea spune. Adică nu a existat niciun fel de discuție, dat fiind faptul că în momentul de față eu oricum nu mai aveam un contract activ cu Antena1. Au fost proiecte care au luat sfârșit, pe o perioadă determinată, trebuia să reînnoim un contract sau să-mi renegociez în altă parte. A fost foarte simplu! Mai mult, chiar dacă aveam posibilitatea de a semna direct cu altcineva, înainte să fac asta am avut o discuție cu șefii de la Antenă, m-au îmbrățișat, mi-au urat mult succes și au înțeles ce e prioritar pentru mine și ce e mai bine și pentru mine personal și artistic, de fapt din toate punctele de vedere.

Am rămas prieteni și chiar din punctul meu de vedere abia aștept să mă văd poate și în seara asta (n.r. – la petrecerea Viva!) cu ei și să stăm la aceeași masă, pentru că au făcut parte din viața mea foarte mulți ani”.

Pepe a comentat și amploarea pe care a avut-o vestea plecării sale de la Antena 1. Artistul consideră că schimbarea este una firească pentru cineva care lucrează în industria spectacolului.

„Nu e nici o bombă! Eu zic că e absolut normal și firesc. Așa se întâmplă cu artiștii, mai schimbă locul mai schimbă norocul. Mulțumim întotdeauna tuturor celor cu care ne-am intersectat și în curtea cărora am evoluat, și am susținut evenimente super mișto cu super audiențe”, a declarat Pepe, potrivit click.ro.

Astfel, Pepe spune că plecarea sa nu trebuie privită ca o ruptură, ci ca o schimbare profesională apărută la finalul unor proiecte.

Cum a venit oferta de la Kanal D

Artistul a povestit și cum au decurs primele discuții cu reprezentanții Kanal D. Potrivit lui Pepe, propunerea a fost una serioasă încă de la prima întâlnire și l-a făcut să ia în calcul mutarea.

„Cei de la Kanal D au fost foarte hotărâți! Pur și simplu, de la prima întâlnire mi s-a acordat importanța necesară. Din prima secundă, am crezut că poate nu aud bine ce mi se propune și atunci n-aveam cum să nu iau în calcul serios această mutare.

Dacă ar fi fost vorba de un proiect simplu, pe o perioadă scurtă de timp, nu m-aș fi dus cu siguranță! A fost și este ofertă foarte serioasă și, așa cum a fost discutată din prima, așa am semnat-o pe termen lung”.

Ce proiecte va avea Pepe la Kanal D

Deocamdată, Kanal D nu a anunțat numele emisiunilor în care va apărea Pepe. Artistul a confirmat însă că înțelegerea nu vizează un singur proiect și că este vorba despre divertisment.

„Este vorba de proiecte mai multe, divertisment evident, personaj principal și cam atât vă pot spune acum. Titluri în momentul de față nu vă pot dezvălui, nici data la care începem filmările. Pot spune doar că este valabil contractul și din momentul de față aștept să definitivez restul”.

Rămâne, astfel, de văzut ce producții va prezenta Pepe la Kanal D și când vor începe filmările pentru noile proiecte.

Pepe, o nouă etapă în televiziune

Artistul are o experiență de peste două decenii în showbiz și a avut de-a lungul timpului mai multe roluri în televiziune. A fost prezentator, concurent și jurat în diverse emisiuni, printre care „Te cunosc de undeva!”, „Splash! Vedete la apă” și „Next Star”.

Plecarea de la Antena 1 vine după încheierea proiectelor pe care le avea cu postul, iar Pepe susține că relația cu foștii colegi a rămas una bună. În același timp, noul contract cu Kanal D deschide o etapă în care artistul spune că va fi implicat în mai multe proiecte de divertisment.

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