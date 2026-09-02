Conducerea liceului a decis introducerea unui cod vestimentar identitar, hotărârea fiind adoptată în unanimitate de forul deliberativ al instituției, după consultarea prealabilă a elevilor și a părinților.

Noile uniforme pe care elevii le vor purta în noul an de învățământ sunt asemănătoare cu cele ale cursanților din filmul Harry Potter.

Decizia vine ca o reacție la schimbările din societate și la problemele cu care se confruntă ecosistemul educațional din România, unde lipsa unor norme clare de vestimentație a generat adesea tensiuni sau discrepanțe majore între elevi.

„Decența a devenit un concept desuet”

Într-un mesaj comun transmis comunității școlare, directoarea Alina Manea, profesoară de limba și literatura română, și directorul adjunct Bogdan Ionescu, profesor de religie, au explicat viziunea din spatele acestei măsuri.

Conducerea liceului atrage atenția asupra riscului ca spațiul educațional să își piardă reperele, dacă normele de conviețuire nu sunt respectate cu strictețe.

Reprezentanții colegiului arată că vestimentația a ajuns, în ultimii ani, să reprezinte o sursă de presiune psihică și vizuală pentru mulți copii și părinți.

În opinia conducerii, noțiunea de decență a fost reinterpretată individual și păgubos, motiv pentru care a fost nevoie de o intervenție clară prin intermediul regulamentului intern.

Ce reprezintă noul cod vestimentar identitar

Oficialii unității de învățământ subliniază că noul cod vestimentar nu trebuie privit ca o simplă impunere administrativă sau o limitare a libertății de exprimare.

Proiectul este conceput ca un simbol al apartenenței la o comunitate academică cu tradiție și un reper de normalitate într-un mediu școlar tot mai fragmentat.

Conducerea Colegiului Național Ion C. Brătianu le-a mulțumit cadrelor didactice pentru susținerea unanimă a proiectului și le-a adresat mulțumiri părinților care au înțeles că alegerea acestui liceu presupune un parteneriat solid bazat pe respect, responsabilitate și valori comune.

Implementarea noilor reguli de ținută va intra în vigoare din septembrie, odată cu începerea cursurilor anului școlar 2026-2027.

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