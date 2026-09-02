Proprietarii primesc acum despăgubire prin polița „Căminul Meu”

Asirom este prima societate de asigurări din România care a anunțat faptul că asigură inclusiv pagubele de război în cadrul asigurării clasice de locuință. Compania a transmis că va acorda despăgubiri inclusiv pentru drone căzute pe apartamente sau alte acțiuni care țin de sabotaj și război, civil sau internațional.

Mai precis, dacă o locuință care este asigurată suferă daune materiale cauzate de o dronă sau de fragmente ale acesteia, indiferent de originea lor, prin polița „Căminul Meu”, proprietarii primesc acum despăgubire pentru pagubele produse.

„Oamenii nu ar trebui să fie specialiști în asigurări ca să înțeleagă dacă sunt sau nu protejați. Dacă o dronă sau fragmente ale acesteia ajung pe teritoriul României și avariază o locuință, întrebarea pe care și-o pune orice om este simplă: sunt despăgubit? Din 2 septembrie, pentru clienții Asirom care dețin o asigurare de locuință Căminul Meu, răspunsul este da”, a declarat Mădălin Roșu, Președintele Directoratului Asirom Vienna Insurance Group, într-un comunicat de presă emis ulterior.

Măsura este o premieră pe piața asigurărilor din România

De asemenea, Asirom a anunțat o premieră pentru piața asigurărilor din România: despăgubirea daunelor produse clădirilor și bunurilor ca urmare a conflictelor armate. Industria de asigurări exclude acest lucru în mod obișnuit, din polițele standard, din cauza naturii imprevizibile.

„De la inceputul anului lucrăm intens pentru a găsi o soluție în fața unui risc pe care asigurările îl exclud în mod tradițional. Am făcut-o pentru că lumea din jurul nostru s-a schimbat, iar asigurările trebuie să țină pasul cu această realitate. Nu putem controla ce se întâmplă în jurul nostru, dar putem oferi oamenilor soluții prin care să fie mai bine protejați. Cred că aceasta este responsabilitatea unui asigurător modern”, adaugă Roșu.

Fenomenul căderii sau pătrunderii de drone militare în spațiul aerian al României a început să se manifeste în contextul războiului din Ucraina, dar s-a intensificat și a escaladat în ultimele luni.

Cel mai vizibil incident cu impact direct a fost drona care a căzut pe acoperișul unui bloc din Galați, provocând daune apartamentului de la ultimul etaj.

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