Noul mecanism, care se va aplica de la 1 ianuarie 2027, introduce sancțiuni financiare directe pentru personalul neperformant, dar și prime substanțiale pentru funcționarii care obțin rezultate remarcabile în colectarea veniturilor la bugetul de stat.

Potrivit președintelui SindFISC, Liviu Toader, noua metodologie se va aplica tuturor angajaților ANAF, „undeva la 22.000 de persoane”, iar indicatorii după care va fi evaluat un inspector fiscal urmează să fie anunțați în maximum 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, printr-un ordin al președintelui ANAF.

Tăieri salariale de 10% pentru calificativul „satisfăcător”

Schimbarea fundamentală adusă de noua reglementare este legarea directă a veniturilor de rezultatele obținute pe teren.

Astfel, inspectorii ANAF care vor primi calificativul „satisfăcător” la evaluarea anuală vor avea drepturile salariale diminuate cu 10% până la următoarea analiză profesională.

Principiul de la care s-a pornit este că performanța și lipsa de rezultate nu mai pot fi remunerate la fel. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că măsura este necesară pentru a nu mai baza întreaga eficiență a instituției pe efortul izolat al câtorva angajați dedicați, ci pe o disciplină aplicabilă la nivelul întregului aparat fiscal.

„Anul acesta nu au fost prea mulți inspectori care au primit calificativul satisfăcător. Cazuri izolate. În situația în care un salariat ANAF va primi calificativul satisfăcător, i se va diminua cu 10% salariul de bază, automat i se diminuează și restul, pe un an. Adică, până la noua evaluare”, a spus, pentru Libertatea, Liviu Toader.

Premii de până la trei salarii pentru performanță și integritate

În paralel cu penalizările, metodologia introduce un sistem de bonificații anuale. Angajații care își îndeplinesc indicatorii, respectă regulile de integritate și primesc calificativele „bine” sau „foarte bine” vor putea beneficia de bonusuri financiare, acordate o singură dată pe an:

Plafoanele maxime au fost stabilite în funcție de specificul activității desfășurate:

Până la trei salarii de bază pentru personalul din structurile de management al riscurilor fiscale, antifraudă, executare silită, managementul informației, evidență pe plătitor și monitorizarea veniturilor.

Până la două salarii de bază pentru inspectorii din inspecția fiscală, cei care verifică situația fiscală personală, echipele de executare silită în cazuri speciale și anumite categorii din serviciile juridice sau resurse umane.

Până la un salariu de bază pentru celelalte categorii de activități din cadrul agenției.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor precizează că aceste sume reprezintă plafoane maxime posibile, și nu drepturi salariale garantate, acordarea lor depinzând direct de bugetul existent și de contribuția individuală dovedită.

„Un inspector nu poate fi premiat de două ori pe an. La descoperirea unor sume care trebuie să depășească un milion de lei, va fi premiată întreaga echipă, pe lanț, cu 3% din suma respectivă, pe care trebuie însă mai întâi s-o încaseze”, a afirmat Liviu Toader.

Mecanismul de acordare și protecția contribuabililor

Pentru ca un angajat să poată primi bonificația, trebuie îndeplinite cumulativ trei condiții: ANAF trebuie să își realizeze programul general de încasări la nivel național, structura din care face parte angajatul să își atingă țintele, iar contribuția individuală a funcționarului să fie confirmată.

Atingerea obiectivelor de către o direcție nu va garanta automat premii pentru toți membrii echipei.

„Suma de bani pe care o va primi un inspector depinde de evaluarea făcută de fiecare conducător de birou și de instituție în parte. Aceștia vin cu propunerea la ANAF, la președintele instituției, care dispune plata”, a explicat, pentru Libertatea, Liviu Toader.

Metodologia prevede totodată că evaluarea nu se va mai face exclusiv pe volumul de activitate, ci pe calitatea și soliditatea deciziilor de control.

Indicatorii au fost concepuți astfel încât să nu încurajeze controalele abuzive sau nejustificate la firme și persoane fizice.

„Relația cetățean – ANAF n-ar trebui să fie afectată de noua metodologie. Un inspector nu merge la un control unde vrea el. Urmare a analizei de risc, inspectorii sunt trimiși pe teren. Sunt implicați șeful de serviciu și directorul instituției”, a precizat Liviu Toader.

De asemenea, în cazul performanțelor excepționale, vor fi luate în calcul doar sumele definitive și încasate efectiv la buget, nu simplele estimări din textele actelor de control.

„Prin noua metodologie se vrea încurajarea personalului să migreze spre inspecție. Sunt calcule făcute. Înainte era un barem de minimum 10 milioane de lei. Acum a scăzut baremul la un milion și s-a mărit și bonusul”, a conchis Liviu Toader.

Noul sistem va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar procedurile interne de verificare și raportare urmează să fie detaliate prin ordin al președintelui ANAF în termen de 90 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

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