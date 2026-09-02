În spatele promisiunilor pentru imagini spectaculoase pe rețelele de socializare se află adesea abuzuri asupra animalelor, exploatarea sărăciei sau degradarea unor ecosisteme fragile. Conform unui raport detaliat realizat de publicația elvețiană Blick, parte a trustului Ringier, turiștii responsabili sunt sfătuiți să analizeze cu atenție impactul pe care îl au alegerile lor de călătorie.

Înotul cu rechini-balenă în Filipine

Una dintre cele mai controversate atracții este înotul cu rechini-balenă în Filipine, în special în regiunea sud-estică a insulei Cebu. Pentru a garanta prezența acestor uriași ai mărilor, care pot atinge până la 12 metri lungime, operatorii locali îi hrănesc constant cu creveți.

Această practică modifică dramatic comportamentul natural al rechinilor, determinându-i să abandoneze migrația pentru hrană, în timp ce apropierea excesivă de ambarcațiuni le pune siguranța în pericol. Experții recomandă refuzul ofertelor care garantează întâlniri de aproape cu speciile sălbatice.

Plimbările și spectacolele cu elefanți din Thailanda, Cambodgia sau Laos

În Asia de Sud-Est, în țări precum Thailanda, Cambodgia sau Laos, plimbările pe elefanți și spectacolele de divertisment continuă să atragă vizitatori, în ciuda condițiilor precare de detenție și a metodelor de dresaj bazate pe abuz.

Alternativa etică este reprezentată de sanctuarele specializate în salvarea elefanților din munci grele, unde veniturile din bilete susțin îngrijirea veterinară și educația pentru conservare.

Safarii cu pui de leu și ghepard sedați în Africa

O situație similară se regăsește în unele destinații de safari din Africa, unde puii de leu sau ghepard sunt adesea sedați și controlați cu bețe doar pentru a le permite turiștilor să îi mângâie și să facă fotografii.

Observarea felinelor mari trebuie realizată exclusiv prin intermediul safariurilor profesioniste, în habitatul lor natural, fără interacțiune fizică directă.

Vizitarea satelor de femei Padaung din Thailanda

Dimensiunea socială a turismului neetic include vizitarea satelor de femei Padaung din Thailanda, cunoscute sub numele de „Long-Neck”, unde comunitățile sunt adesea transformate în simple exponate fără a beneficia de pe urma veniturilor generate.

Vizite și la orfelinatele din Cambodgia

O altă problemă gravă o constituie vizitele la orfelinatele din Cambodgia, unde copiii sunt folosiți ca atracție pentru donații, fapt ce creează traumatisme afective majore. Pentru susținerea reală a comunităților se recomandă programele de homestay gestionate de localnici și sprijinirea organizațiilor caritabile verificate.

Tururile cu ATV-ul în deșertul Emiratelor Arabe Unite

Nici excursiile de agrement nu sunt lipsite de riscuri ecologice. Tururile cu ATV-uri prin deșertul din Emiratele Arabe Unite generează poluare fonică și distrug vegetația și fauna unui ecosistem extrem de sensibil. Explorarea deșertului la pas sau prin plimbări tradiționale cu cămila oferă o alternativă autentică și sustenabilă.

De asemenea, turismul în mahalalele sau slumurile din India, Brazilia sau Africa de Sud trebuie desfășurat doar prin intermediul ghizilor locali care reinvestesc câștigurile direct în proiecte sociale comunitare. Un turism responsabil presupune decizii informate, menite să protejeze planeta și să respecte demnitatea umană

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