Configurația conducerii Camerei Deputaților a fost dată peste cap printr-o mutare-fulger în care vârf de lance au fost PSD și AUR. În prima zi a noii sesiuni parlamentare, calculele noii alianțe de moment, PSD+AUR (conduse de Sorin Grindeanu și George Simion), au dus la rezultate diferite. Dar să vedem cifrele.

Biroul Permanent are 13 membri, unul fiind președintele (în acest caz Sorin Grindeanu – PSD), iar 12 sunt împărțiți conform unui algoritm care ține cont de ponderea parlamentară.

  • PSD, care are o pondere de 27,5% (prin cei 91 de deputați), are patru membri plus Grindeanu;
  • AUR, cu o pondere de 18,7% (fiind 62 de depuați), are pe ultimele calcule trei membri, cu unul mai mult ca în sesiunea precedentă;
  • PNL, cu pondere de 16,5% (54 de deputați), are acum doar un singur membru, iar înainte avea doi;
  • USR, cu 12% în Camera Deputaților (cu 40 de aleși), un singur membru, iar înainte avea doi;
  • UDMR, cu 6,4% din ponderea Camerei (21 de deputați), un singur membru;
  • Minorități, cu 5,1% (17 deputați), un membru;
  • SOS, cu 4% (13 deputați), are în premieră un membru, deși în momentul când avea 27 de deputați nu avea nicio funcție.

Așadar, după ce au scos doi oameni ai PNL și USR, PSD și AUR au împreună opt din cei 13 membri ai Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Practic, cele două formațiuni pot propune ce vor în Biroul Permanent, iar la vot să treacă. Mai mult, cu votul omului de la SOS au o majoritate superconfortabilă pentru a decide agenda instituției.

Cum reevaluează SOS situația politică

De altfel, și înainte PSD avea un avantaj, iar acum și-l menține, pentru că potrivit ponderii parlamentare, ar fi trebuit să aibă doar trei membri din 12, pe lângă Grindeanu, în condițiile în care are „câtul” rămas la calcule este de 0,30, sub cel al altor grupuri. De exemplu, dacă tot dorea noua alianță să facă loc Partidului SOS, al Dianei Șoșoacă, putea să renunțe la un loc, în condițiile în care câtul SOS este de 0,47. Într-adevăr, un cât peste al USR (0,45), dar peste al PSD (0,30) sau AUR (0,25). Pe calculele la virgulă, AUR ar avea dreptul doar la doi membri.

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„Păi așa spune în Regulament, dragă, s-a negociat. Negocierea nu înseamnă că vom da un vot (n.r. – noului guvern). Negocierea are la baze niște elemente, care nu pot fi date publicității de către mine. Nu sunt președintele partidului”, a precizat deputata SOS Verginia Vedinaș pentru Cotidianul, întrebată dacă a negociat cu PSD. Vedinaș a mai fost senatoare PRM în mandatul 2004-2008.

Chestionată dacă înclină să voteze un guvern în jurul PSD, Vedinaș a declarat: „Nu înclin într-un fel sau altul. Înclin să fie bine țării mele. Eu personal înclin să se pună capăt acestei stări de instabilitate, de degringoladă”, a completat deputata SOS, care e la prima colaborare pe față cu PSD.

SOS este partidul care a avut la nivel politic ideile cele mai radicale, venind cu numeroase inițiative, de la cele privind revizionismul până la cauționarea unor abordări xenofobe.

PNL și USR, sesizare la CCR și boicot general

PNL și USR au precizat marți, după începutul ședinței de plen, că vor ataca la CCR hotărârea prin care nu s-a ținut cont de ponderea parlamentară. De asemenea, după ce nu au stat ieri la ședința de plen, cele două formațiuni au boicotat și miercuri ședința de plen a Camerei Deputaților.

„Vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grupuri. Nu vom fi prezenți la plen, la votul final, la ședințele comisiilor de astăzi, la ședințele Biroului Permanent. Protestăm împotriva modalității abuzive prin care au decis să nu respecte negocierea de la începutul legislaturii”, a afirmat Gabriel Andronache, liderul de grup al PNL.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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dante69 02.09.2026, 18:00

Eu nu inteleg de ce se scandalizeaza asa media de propaganda a statului marionetă. Psd si Aur sint primele partide votate liber de cetateni si vor ramane asa. Galagia looserilor din parlament e jenanta si denota confiscarea democratiei de niste grupuri ce se pretind detinatoarele adevarului.

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