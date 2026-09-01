„Vă doresc să aveți din nou un premier ales. Pot spune că se întâmplă ceva la modul general în societățile noastre și prin mediile sociale și digitale, și anume valoarea compromisului este pusă sub presiune din ce în ce mai mult. Nu există nicio regiune, niciun partid sau vreun guvern care să aibă majoritate absolută. Și în interiorul partidului sunt tot felul de idei diferite și fracțiuni, dacă nu ești dispus să faci un compromis”, a spus Angela Merkel într-un dialog cu Emil Hurezeanu, fost ambasador în Germania și fost ministru de Externe, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că în Germania i se reproșează că a făcut lucruri mult prea încet: „Există întotdeauna presiunea de a spune că nu putem face această reformă, aia e prea rapidă… Mai ai și partidele populiste care oricum critică orice ai face și care nu trebuie să argumenteze. Nu vorbesc acum despre România. Avem discuții privitoare la pensii în Germania, nivelul pensiilor să fie 48% din ultimul salariu și AfD, partidul populist, spune 70. Dar niciodată nu sunt întrebați de unde să vină banii”.

Merkel a mai afirmat că România are nevoie de compromis și de colaborare între partidele politice pentru a putea forma un guvern stabil și ca să se evite alegerile anticipate.

„Îmi doresc ca în România să existe atât de mulți oameni care să respecte celelalte partide atât de mult, încât să se pună împreună, pentru că nu putem să mergem la alegeri de două ori pe an. Alegerile sunt rezultatele gândurilor cetățenilor. Nu vin, așa, din cer senin. Și România a realizat mult în ultimele decenii. Poate nu totul la viteza dorită, însă sunt probleme care trebuie abordate și avem nevoie de oameni care sunt dispuși să facă compromisuri. Cred că aveți câțiva”, a subliniat Angela Merkel.

De asemenea, amânarea luării unei decizii ferme privind aderarea Ucrainei la NATO, relația Germaniei cu Rusia despre importul de gaze rusești și războiul din Ucraina au fost alte subiecte discutate cu Emil Hurezeanu.

În acest context, Merkel a precizat că va trebui să cheltuim mai mulți bani pentru apărare decât până acum.

Cine este Angela Merkel, cancelarul Germaniei timp de 16 ani

Născută la Hamburg în 1954, în fosta Republică Federală Germania (RFG), Angela Merkel a crescut în fosta Republică Democrată Germană (RDG), unde a studiat fizica și și-a obținut doctoratul. În 1990, a fost aleasă în primul Bundestag al Germaniei reunificate.

A fost ministru federal pentru femei și tineret între 1991 și 1994, ministru federal pentru mediu, conservarea naturii și siguranță nucleară între 1994 și 1998 și președinte al Uniunii Creștin-Democrate din Germania între 2000 și 2018.

Între 2005 și 2021, adică timp de 16 ani, Angela Merkel a fost cancelarul Germaniei.

Cât costă cartea „Libertate. Amintiri 1954 – 2021” lansată de Angela Merkel la Ateneul Român

La câteva ore după ce s-a întâlnit la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, Merkel și-a lansat la Ateneul Român cartea „Libertate. Amintiri 1954-2021” sub forma unui dialog cu diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al Afacerilor Externe și fost ambasador al României în Germania. Accesul s-a făcut pe bază de bilet, fiecare tichet incluzând și un exemplar al cărții.

Potrivit descrierii făcute pe site-ul editurii Litera, în această carte de amintiri „face o retrospectivă a vieții sale în cele două state germane – în RDG până în 1990 și în Germania reunificată, începând din 1990”. De asemenea, povestește „cum a reușit, ca femeie din Est, să devină lider al CDU și prima femeie-cancelar din Germania reunificată și cum a reușit să fie recunoscută drept unul dintre cei mai puternici șefi de guvern din lumea occidentală”. Cartea costă în acest moment 45 de lei și poate fi comandată la acest preț pe site-ul Editurii Litera.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954 – 2021” a fost lansat în 2024 în peste 30 de țări. Bucureștiul este una dintre puținele capitale în care Angela Merkel a ales să fie prezentă personal, alături de capitale importante precum Berlin, Washington, Budapesta și Atena.

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