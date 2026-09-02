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Măsura vine în semn de protest față de modul în care PSD și AUR au redistribuit funcțiile de conducere din Biroul Permanent.

Acuzații de blat pentru împărțirea conducerii Camerei Deputaților

Tensiunile au izbucnit marți, în timpul votului pentru alegerea noului Birou Permanent al Camerei Deputaților. Reprezentanții PNL au acuzat PSD că a cedat către AUR un post de secretar care le revenea de drept liberalilor, conform negocierilor stabilite la începutul legislaturii.

Această reconfigurare a conducerii indică, în opinia opoziției, conturarea unei noi majorități parlamentare funcționale create în jurul social-democraților și celor de la AUR.

În urma acestui vot, reprezentanții PNL și USR au anunțat că își vor limita prezența exclusiv la întâlnirile grupurilor parlamentare proprii, refuzând participarea la Biroul Permanent și la Comitetul Liderilor.

Liderul deputaților PNL: „Semnele instaurării unei conduceri autoritare”

Liderul grupului parlamentar al PNL, Gabriel Andronache, a declarat că votul din plen reprezintă o abatere gravă de la regulile democratice de negociere.

Acesta a subliniat că decizia PSD de a modifica lista funcțiilor direct în plen, fără discuții prealabile între liderii de grup, marchează o practică periculoasă.

Gabriel Andronache a avertizat că modul abuziv în care a fost trecută modificarea reflectă începutul unei abordări autoritare în gestionarea instituțiilor statului și că protestul parlamentar este singura reacție legitimă în fața acestei situații.

„Vom boicota astăzi toate activităţile parlamentare, cu excepţia activităţilor de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenţi în şedinţa Camerei Deputaţilor, nu vom fi prezenţi la votul final, nu vom fi prezenţi la şedinţele comisiilor de astăzi şi nici la şedinţa Biroului Permanent şi, de asemenea, la şedinţa Comitetului Liderilor”, a transmis Gabriel Andronache.

„Modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaţilor în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup, este în mod evident un comportament abuziv şi nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalităţi autoritare de conducere a statului român”, a continuat Gabriel Andronache.

USR reclamă sprijinul primit de la UDMR și grupările de minorități

La rândul său, liderul deputaților USR, Diana Stoica, a punctat că situația actuală vine la mai bine de 120 de zile de la căderea Guvernului Bolojan, demis prin votul comun al PSD și AUR.

Reprezentanta USR a afirmat că votul de marți a oficializat o colaborare mai veche între cele două formațiuni.

Diana Stoica a criticat totodată faptul că la aprobarea acestor modificări au contribuit prin vot și parlamentarii UDMR, alături de reprezentanții grupului minorităților naționale, acuzând o încălcare directă a Regulamentului Camerei Deputaților și a normelor constituționale.

„Se fac peste 120 de zile de când PSD şi AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui amantlâc, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului prin încălcarea Constituţiei, prin încălcarea regulamentului, culmea, PSD, extremiştii au beneficiat şi de votul UDMR şi al minorităţilor în acest abuz”, a afirmat Diana Stoica.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Farfuridi 02.09.2026, 15:47

Razboi total. Sa nu mai semneze nimic, sa nu mai participe la nimic. Sa vedem care pe care.

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