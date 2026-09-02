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Bărbatul spune că a petrecut noaptea la toaletă

Primele probleme au apărut în timpul nopții. Turistul a povestit pentru Ziua de Constanța că a început să aibă dureri abdominale puternice și că a petrecut o mare parte din noapte la toaletă. Pentru că nu se simțea bine, bărbatul a mers la o farmacie și și-a cumpărat medicamente. Starea lui nu a rămas însă singura problemă a familiei. Ulterior, soția sa a început să aibă vărsături, iar fiului lor în vârstă de 15 ani i s-a făcut, de asemenea, rău.

„M-am dus la farmacie, mi-au luat de o căruță de bani medicamente. După aia a început soția, vărsături, acuma băiatul”, a spus bărbatul pentru Ziua de Constanța.

Bărbatul a spus că soția și copilul primeau îngrijiri medicale în momentul în care a discutat cu reporterii publicației locale.

Familia beneficia de un sejur all-inclusive. Întrebat ce mâncase înainte să apară simptomele, turistul a spus că nu își mai amintește exact. El a remarcat însă numărul mare de oameni care aveau probleme și mobilizarea impresionantă a echipajelor medicale din fața hotelului.

„Nu vedeți câte ambulanțe sunt? Nu mai am curaj să mănânc nimic”, a declarat turistul pentru sursa citată.

Familia ajunsese în Saturn sâmbătă și ar fi trebuit să-și continue vacanța până vineri. După tot ce au pătimit, planurile lor s-au schimbat.

„Eu cred că mâine plec acasă”, a spus bărbatul.

55 de persoane au primit îngrijiri medicale la hotelul din Saturn

Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți, 1 septembrie, la ora 20.28, după mai multe apeluri la 112 prin care autoritățile au fost anunțate că numeroase persoane cazate la Hotelul Neko din Saturn se simțeau rău. Primele evaluări ale ISU Constanța indicau 40 de persoane monitorizate sau asistate medical, dintre care opt minori. Bilanțul a crescut ulterior la 55 de persoane care au primit asistență medicală.

Șase pacienți au avut nevoie de investigații suplimentare și au fost transportați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Printre aceștia s-au aflat doi minori, trei femei și un bărbat. Una dintre femeile transportate la spital era însărcinată. Potrivit ISU, pacienții erau conștienți și monitorizați permanent.

Copiii, printre cei mai afectați

Persoanele evaluate de medici reclamau în principal stări de rău, greață și vărsături. Reprezentantul ISU Constanța a precizat că simptomele s-au manifestat în special în rândul copiilor. O parte dintre cei afectați au primit medicamente chiar la fața locului. Pentru intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere, trei autospeciale pentru transportul victimelor multiple, trei microbuze, o ambulanță SMURD și patru ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Planul Roșu a fost dezactivat la ora 22:40, după ce situația medicală a fost stabilizată. Reprezentanții ISU au precizat că nu mai existau persoane aflate în pericol.

DSP verifică ce a provocat stările de rău

Cauza exactă a simptomelor acuzate de turiști nu a fost stabilită. Inspectorii DSP Constanța au început verificările și au prelevat probe, inclusiv din blocul alimentar al hotelului, pentru a stabili ce a provocat îmbolnăvirea turiștilor. În paralel, au fost făcute verificări și de autoritățile responsabile de siguranța alimentelor.

Până la finalizarea analizelor, nu există o legătură între mâncarea servită la hotel și simptomele turiștilor.

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