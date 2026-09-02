Cum intri în contul CNPP dacă ai deja unul

Portalul poate fi accesat de pe calculator, tabletă sau telefon. CNPP spune că noua platformă a fost reorganizată astfel încât informațiile și serviciile să fie mai ușor de găsit. Pe pagina principală a CNPP există opțiunea de autentificare în Spațiul Privat Virtual, SPV.

Cine avea deja cont înainte de lansarea noului portal trebuie să aleagă autentificarea și să folosească datele vechi de acces. Odată intrat în cont, utilizatorul poate consulta informațiile personale pe care CNPP le are în sistem și poate accesa documentele disponibile electronic. CNPP precizează că printre acestea se află talonul de pensie în format electronic, decizia de pensionare, informațiile despre stagiile de cotizare și datele privind contribuțiile virate către Pilonul II.

Nu ai cont CNPP? Există trei variante pentru a-l crea

Persoanele care nu au avut până acum cont pot alege una dintre cele trei metode de înregistrare disponibile pe noul portal. Prima variantă este prin ROeID, sistemul național de identificare electronică. Pentru această procedură trebuie să existe deja un cont ROeID activ.

Noul portal CNPP oferă mai multe variante pentru crearea contului, inclusiv prin cerere depusă la ghișeu sau cu certificat digital calificat, fără prezență fizică. Din aceeași platformă pot fi accesate servicii precum e-Talonul, simularea vârstei de pensionare și petițiile online. Sursă foto: Captură Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Utilizatorul se autentifică prin ROeID, iar pe baza datelor personale din acel sistem este creat contul activ în Spațiul Privat Virtual CNPP. Avantajul important este că procedura se desfășoară online și nu presupune deplasarea la casa de pensii.

Contul poate fi creat online și cu certificat digital

A doua variantă complet online este destinată persoanelor care dețin un certificat digital calificat. Solicitantul completează cererea, o semnează electronic și o transmite către casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului. Cererea este apoi verificată de un operator, iar dacă este aprobată, contul poate fi activat fără ca persoana să se prezinte fizic la ghișeu.

Prin urmare, atât varianta ROeID, cât și cea cu certificat digital calificat pot elimina deplasarea la casa de pensii pentru deschiderea contului.

Când trebuie totuși să mergi la casa de pensii

Există și o a treia metodă, destinată celor care nu folosesc ROeID și nu au certificat digital calificat. Cererea pentru crearea contului poate fi completată și transmisă prin sistem, însă pentru semnarea ei olografă este necesară prezentarea fizică la casa teritorială de pensii.

Așadar, pentru această variantă, beneficiarul trebuie să se deplaseze până la Casa de Pensii, dar după activarea contului, o serie de servicii și documente pot fi accesate online.

Unde găsești e-Talonul de pensie

Una dintre cele mai utile funcții ale portalului este accesul la talonul de pensie în format electronic. Pentru a-l vedea, pensionarul trebuie mai întâi să fie autentificat în contul său CNPP. În instrucțiunile oficiale pentru documentul electronic, CNPP indică accesarea zonei „Datele mele din sistemul public de pensii”, apoi a secțiunii „Document informare plată pensie”.

Documentul este echivalentul electronic al talonului de informare privind plata pensiei și poate fi consultat din cont. Este important ca utilizatorul să fie deja autentificat atunci când încearcă să deschidă documentul. CNPP avertizează că, în caz contrar, poate apărea mesajul potrivit căruia raportul solicitat nu există.

La ce folosește e-Talonul

Talonul arată informațiile privind pensia plătită beneficiarului și poate fi consultat fără să fie nevoie ca pensionarul să aștepte documentul fizic. Documentul electronic include și elemente prin care autenticitatea poate fi verificată.

CNPP are o funcție de verificare folosind identificatorul unic existent pe document sau codul QR. Astfel, documentul electronic poate fi verificat atunci când este solicitat de o instituție sau de o altă entitate care trebuie să confirme autenticitatea acestuia.

Mai primești talonul mov pe hârtie?

Introducerea e-Talonului nu înseamnă că documentul pe hârtie a fost eliminat. CNPP precizează că documentul de informare, cunoscut în mod obișnuit drept „talonul mov”, continuă să fie transmis beneficiarilor. Pentru plata pensiei prin Poșta Română, distribuirea pensiilor și a documentelor se face în intervalul 1-15 al fiecărei luni.

Pensionarii care primesc banii în cont bancar au, la rândul lor, în continuare documentul de informare, în condițiile stabilite de CNPP. e-Talonul oferă însă posibilitatea accesării documentului direct din contul online.

Una dintre schimbările importante promovate de CNPP este posibilitatea transmiterii prin SPV a categoriilor de cereri prevăzute în sistemul administrat de instituție. După trimitere, utilizatorul primește confirmări și poate urmări stadiul cererii sale. Astfel, pentru operațiunile disponibile digital nu mai este necesară deplasarea la casa teritorială doar pentru depunerea unei solicitări sau pentru a verifica dacă aceasta a fost înregistrată.

Ce alte informații poți vedea în contul CNPP

Portalul nu este destinat numai pensionarilor. Și persoanele care încă lucrează își pot crea cont pentru a verifica informațiile înregistrate despre activitatea lor. CNPP arată că prin Spațiul Privat Virtual pot fi consultate date privind vechimea, angajatorii și contribuțiile înregistrate.

Utilizatorii pot vedea stagiile de cotizare și informațiile privind contribuțiile virate către Pilonul II. Pentru pensionari este disponibilă și decizia de pensionare în format electronic. Aceste informații pot fi utile inclusiv înaintea depunerii dosarului de pensie, pentru ca persoana să poată observa dacă perioadele de activitate apar în evidențele sistemului.

Portalul are și un simulator pentru pensie

Pe noul site CNPP există și un simulator al pensiei. Acesta poate fi folosit pentru estimări privind momentul pensionării și drepturile care ar putea fi obținute. Rezultatele sunt însă orientative.

Imagine generată cu AI

Un calcul făcut pe site nu reprezintă o decizie de pensionare și nu garantează suma care va fi stabilită în momentul deschiderii dreptului la pensie. Calculul oficial se face de casa de pensii pe baza datelor și a documentelor din dosarul fiecărei persoane.

Copiii pensionarilor pot folosi portalul în locul părinților?

Aici există o diferență importantă. Fiul, fiica sau alt membru al familiei unui pensionar nu primește automat acces la datele părintelui doar pentru că este rudă cu acesta. Contul SPV este personal, iar informațiile despre pensie și documentele existente acolo aparțin titularului. Dacă un părinte are cont, dar nu se descurcă bine cu telefonul sau calculatorul, copilul îl poate ajuta practic să folosească platforma, să găsească documentul dorit sau să navigheze prin meniu. Contul rămâne însă al pensionarului.

Situația este diferită atunci când copilul trebuie să reprezinte oficial părintele și să efectueze operațiuni în numele acestuia.

Cum poate un copil să devină mandatarul părintelui

CNPP permite administrarea unor operațiuni în numele altei persoane atunci când există un drept de reprezentare dovedit prin documente. În instrucțiunile oficiale pentru accesul online, CNPP face diferența între două situații. Dacă mandatarul este desemnat doar pentru formalitățile necesare activării contului și obținerii parolei, se folosește adresa de e-mail a titularului.

Dacă procura sau împuternicirea îi permite mandatarului inclusiv să utilizeze parola și să facă operațiuni în numele titularului, CNPP arată că poate fi folosită adresa de e-mail a mandatarului. Pentru administrarea datelor unei alte persoane trebuie declarat dreptul de reprezentare și trebuie indicat documentul care justifică acest drept, de exemplu o procură sau o împuternicire. Simplul fapt că cineva este fiul sau fiica pensionarului nu înlocuiește procura atunci când este necesară reprezentarea oficială.

Ce trebuie să scrie în procură

CNPP arată că procura specială trebuie să precizeze cine este titularul pensiei, cine este mandatarul și ce anume îi este permis acestuia să facă. Mandatul poate acoperi, în funcție de situație, depunerea documentelor, ridicarea deciziei de pensie, încasarea unor drepturi, operațiuni privind contul bancar sau ridicarea taloanelor de pensie. Este important ca drepturile acordate să fie prevăzute în procură.

Dacă un copil trebuie să gestioneze inclusiv accesul online și operațiunile în contul părintelui, acest lucru trebuie tratat ca o reprezentare, nu ca un simplu acces informal la datele pensionarului. CNPP nu a publicat încă, odată cu lansarea noii interfețe din septembrie 2026, un tutorial separat destinat exclusiv copiilor sau mandatarilor pensionarilor. Regulile oficiale privind reprezentarea și administrarea datelor altor persoane sunt însă disponibile în secțiunea de ajutor a instituției.

Ce faci dacă părintele nu are ROeID și nu știe să folosească internetul

Într-o asemenea situație, familia are mai multe variante. Copilul poate ajuta părintele să completeze cererea pentru cont, însă dacă este folosită metoda clasică va fi necesară prezentarea la casa de pensii pentru identificare și semnare. Dacă pensionarul are ROeID activ, contul CNPP poate fi creat prin această metodă fără deplasare.

Dacă însă copilul urmează să efectueze oficial operațiuni în numele părintelui, trebuie verificată procedura de reprezentare și documentele necesare pentru mandat. Nu este recomandată crearea unui cont pe numele copilului cu ideea că de acolo va putea vedea automat pensia părintelui. Datele fiecărei persoane sunt legate de identitatea titularului.

Ce trebuie să reții despre noul portal CNPP

Cea mai importantă schimbare este că o parte semnificativă din relația cu Casa de Pensii poate fi mutată online. Pensionarii își pot consulta e-Talonul și decizia de pensionare, iar persoanele asigurate pot verifica stagii, angajatori și contribuții. Cererile disponibile în sistem pot fi trimise electronic și urmărite din cont.

Cine avea deja cont pe vechiul portal nu trebuie să creeze unul nou, iar pentru un cont nou există două variante care nu presupun mersul la ghișeu: ROeID și certificatul digital calificat. În cazul pensionarilor care au nevoie de ajutorul copiilor trebuie făcută însă distincția dintre ajutorul oferit părintelui pentru utilizarea propriului cont și reprezentarea oficială. Pentru cea din urmă poate fi necesară o procură sau o împuternicire care să prevadă clar drepturile acordate mandatarului.

Atenție, crearea unui cont pe noul portal CNPP este opțională. Pensionarii nu sunt obligați să se înregistreze, iar contul este doar o facilitate pentru cei care vor să consulte online e-Talonul, documentele și serviciile CNPP.



Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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