Chinurile îndurate de Clara Nicoleta, românca ucisă de fostul soț în Spania. Îl iertase și se împăcase cu el acum două luni

Timp de 13 ani, Clara Nicoleta și Alvaro au fost căsătoriți. A venit un moment, vara trecută, când Clara s-a săturat și a spus: destul, la revedere, Alvaro. Românca a simțit că merită mai mult. Se săturase ca bărbatul ei să nu găsească niciodată locuri de muncă stabile și că ea trebuia să muncească pentru amândoi.

Îi ajunseră scandalurile continue, gelozia lui bolnavă, nici să se machieze și să se aranjeze nu o lăsa. Mai în vârstă cu 13 ani decât ea, bărbatul consuma ocazional droguri, bea și făcea scandal. Așa că românca a închis acest capitol din viața ei, după 13 ani de căsnicie.

Dar acum doar două luni, la locul de muncă, i-a spus ceva prietenei și colegei ei Davinia. „Cred că o să-i mai dau o șansă”. Și i-a dat-o. Iar el a înjunghiat-o mortal, sâmbăta trecută.

Mărturia cutremurătoare a prietenei româncei

„A fost prietena mea, vecina și colega mea timp de șase ani”, spune Davinia, pentru sursa citată.

„Certurile au fost foarte frecvente, dar aceasta a fost diferită. L-am auzit țipând, am auzit mobilele spărgându-se, ușile trântite, ceva nebun. Credeam că îi face ceva, dar nu că o omoară. Am sunat la poliție, mi-au spus că au fost deja chemați și cinci minute mai târziu nu s-a mai auzit nimic. Am crezut că s-au liniștit”, spune prietena româncei.

Clara și soțul ei, Alvaro

Nicoleta Clara a venit în Spania cu întreaga ei familie când era încă foarte tânără, la vârsta de 20 de ani. Era la sfârșitul anilor 90. Părinții ei sunt încă aici, trăiesc în apropiere de locul unde trăia fiica lor. Are și patru frați, doi în Spania și două surori, una în Anglia și una în România.

Lucra de mulți ani într-o companie de textile, situată în Meco, Jevaso, una dintre cele mai importante din sector la nivel național. În ultimii ani a trecut la tura de noapte și a primit în plus aproximativ 1.000 de euro. Cu acești bani, ea și Alvaro, soțul ei, reușeau să trăiască, în condițiile în care bărbatul nu avea niciodată un loc de muncă stabil.

Alvaro nu o lăsa nici să-și facă unghiile

Cei doi s-au căsătorit în 2007 și, deoarece nu puteau avea copii, aveau doi câini, Randy și Robin, pe care românca îi iubea de parcă ar fi fost copiii ei, își tatuase numele lor pe spate.

Potrivit prietenei sale, certurile dintre Clara și soțul ei au fost constante și a ajuns să ardă. În vara anului trecut, românca a decis să îl părăsească și s-a dus împreună cu fratele ei să locuiască la Los Santos de la Humosa, în Comunitatea Madrid, pentru un an. Dar Alvaro nu a lăsat-o în pace. A sunat-o constant, îi spunea ce triști sunt câinii când nu e ea acasă.

„În ziua în care mi-a spus «M-am întors la Álvaro», am întrebat-o de ce, dacă el nu o lasă să se machieze sau să-și vopsească unghiile. Era foarte modernă și își dorea să fie bine îmbrăcată și îngrijită și, când era cu el, apărea mereu cu fața palidă și nearanjată”, spune prietena româncei.

De două luni de când se întorsese la Alvaro, certurile erau permanente. A încurajat-o pe Clara să-l raporteze, dar îi era frică de el, a spus că este capabilă să meargă în România după ea. Săptămâna trecută, certurile au devenit mai puternice. Și auzea cum Alvaro îi reproșa că a avut pe altcineva, cât timp ei au fost despărțiți. Iar sâmbătă a ucis-o. Apoi a sunat singur la 112 și a chemat poliția și s-a predat.

