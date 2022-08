INTERVIU. Plecat de 7 ani în Elveția, un chirurg român vorbește despre ce se întâmplă în sălile de operații de la noi: „Mâncare, cafea, mai vine cineva să spună un banc. Așa făceam și eu”

Digi24 a difuzat sâmbătă un reportaj despre o intervenție chirurgicală dificilă de transplant hepatic realizată la Institutul Clinic Fundeni. O femeie de 54 de ani a fost salvată de un nepot care i-a donat o parte din ficat.

La scurt timp, medicul Marian Uscatu a sesizat faptul că în imaginile din blocul operator se observă un cadru medical fără mască de protecție și care bea cafea. „Esența medicinei românești: în plin transplant hepatic, o doamnă stă relaxată, fără mască, cu paharul de cafea în mână. Horror. Inadmisibil”, a postat pe o rețea de socializare medicul chirurg.

Un alt medic care a reacționat la videoul din sala de operație este H.R., care a acceptat să comenteze pentru Libertatea cazul de la Fundeni, dar a dorit să nu-i fie publicat numele în totalitate. H.R. este chirurg de chirurgie generală la un spital privat din Elveția, unde profesează de 7 ani, după o carieră medicală de două decenii la un mare spital de urgență din București.

Libertatea: Domnule doctor, ce v-a șocat în înregistrarea din sala de operație a Institutul Clinic Fundeni?

H.R.: Văzând imaginile din blocul operator, m-am îngrozit. Dar nu din cauza cadrului medical surprins fără mască și bând cafea, ci pentru alte lucruri. Nici măcar nu iau în discuție faptul că era vorba de o operație de transplant, unde condițiile de asepsie trebuie să fie impecabile. Tot scutul de apărare al pacientului este căzut. Pentru orice fel de intervenție chirurgicală, ceea ce se vede în imagini este absolut incorect.

– Ce vreți să spuneți?

– Nu vreau să se spună că mă dau mare, că sunt un chirurg care a plecat din țară și care nu a mâncat salam cu soia, iar acum dau lecții altora.

Recunosc, cât am lucrat în România, am procedat la fel, am făcut aceleași lucruri. În majoritatea blocurilor operatorii din spitalele românești se întâmplă la fel.