Actualizând lista anterioară a persoanelor căutate în Rusia, ministerul nu a precizat pentru ce infracțiune este suspectat Grozev.

Ministerul de Interne a furnizat doar locul de naștere, data nașterii, sexul și naționalitatea cetățeanului bulgar pe site-ul instituției.

Grozev, în vârstă de 50 de ani, este de mult timp un ghimpe în coasta Kremlinului, după ce a jucat un rol cheie în câteva dintre cele mai explozive investigații ale publicației Bellingcat, inclusiv în cea privind otrăvirea în 2018 a agentului dublu rus Serghei Skripal și a fiicei sale în orașul britanic Salisbury, precum și în cea privind otrăvirea în 2020 a lui Alexei Navalnîi, cel mai important critic al Krelinului, în timpul zborului intern din Siberia.

„Nu am nicio idee despre motivele pentru care Kremlinul m-a pus pe «lista sa de persoane căutate», prin urmare nu pot oferi niciun comentariu în acest moment. Într-un fel, nu contează – de ani de zile au arătat clar că sunt speriați de munca noastră și că nimic nu i-ar opri pentru a o face să dispară”, a scris Grozev luni, într-un mesaj publicat pe Twitter, la scurt timp după anunțul Ministerului de Interne de la Moscova.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its „wanted list”, thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn’t matter – for years they’ve made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ