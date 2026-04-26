Cu toate acestea, o mare parte dintre proiectele pentru care au fost rezervate aceste capacități nu au făcut pași concreți către implementare.

Publicarea listei avizelor tehnice de racordare are rolul de a crește transparența în ceea ce privește rezervările de capacitate în rețea, mai ales în contextul reformei procesului de emitere a ATR-urilor. Lista include doar entitățile care cumulează cel puțin 1 MW, iar situația cuprinde proiecte aflate în diverse stadii: de la avize recent emise, la proiecte în execuție sau chiar deja operaționale.

O analiză detaliată, bazată pe un eșantion aleatoriu de 722 de firme (responsabile pentru circa 72.000 MW din capacitatea aprobată), scoate la iveală date interesante.

Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), 437 dintre aceste firme au fost înființate între 2020 și 2023, 105 în intervalul 2010-2019, 100 înainte de 2010, iar 59 după 2024. În plus, 76% dintre ele aveau o cifră de afaceri zero în 2024, iar doar 37 au raportat venituri anuale de peste 100 de milioane de lei.

Din punctul de vedere al resurselor umane, 78% dintre companiile analizate nu aveau niciun angajat în anul 2024. Doar 15 firme din eșantion aveau peste 250 de angajați.

În ceea ce privește capitalul social, mai mult de jumătate dintre aceste firme, respectiv 387, aveau un capital social sub 10.000 de lei, dintre care 318 sub 1.000 de lei. În schimb, 101 companii (14%) raportau un capital social între 100.000 și 1 milion de lei.

Aceste date ridică întrebări cu privire la viabilitatea proiectelor energetice planificate și la capacitatea companiilor implicate de a le implementa, mai ales că multe dintre ele sunt la început de drum sau nu dispun de resurse financiare și umane suficiente pentru a susține astfel de investiții majore.

