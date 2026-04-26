De ce este menținut programul și în 2026

Conform documentului oficial, continuarea programului este esențială pentru a asigura stabilitatea pieței și pentru a sprijini persoanele care nu pot accesa credite standard din cauza condițiilor stricte.

Cererea constantă se lovește de o ofertă limitată, îngreunând accesul la proprietăți. Disponibilitatea dobânzilor fixe și creșterea refinanțărilor creează un mediu propice pentru susținerea acestui instrument de creditare.

Plafonul de 500 de milioane de lei face parte din limita totală de garanții de 25 de miliarde de lei pe care Guvernul o poate emite în 2026, aprobată prin Legea nr. 42/2026.

Alocarea s-a bazat pe o previziune de relativă stabilitate a pieței ipotecare.

Topul orașelor cu cele mai mari credite ipotecare

Nota de fundamentare include o analiză a pieței (realizată de Imobiliare.ro Finance pe baza datelor din trimestrul al III-lea 2025), care arată o scădere generală a ratelor lunare comparativ cu 2024, facilitând accesul la finanțare.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș. Valoarea medie a creditului a fost de 462.179 lei, cu o rată medie lunară de 2.538 lei (în scădere cu ~7% față de anul precedent).

Iași este pe locul doi, cu un credit mediu de 435.405 lei și o rată de 2.402 lei (scădere de 8%).

București ocupă locul al treilea. Creditul mediu a fost de 432.395 lei, iar rata de 2.366 lei (scădere de aproape 6%).

Pe locul patru este Constanța: un împrumut mediu de 422.621 lei, cu o rată lunară de 2.326 lei (scădere de ~7%).

Urmează Timișoara, unde valoarea medie accesată a fost de 383.245 lei, rata ajungând la 2.121 lei (scădere de ~7%), și Brașov, oraș în care s-au înregistrat cele mai mici credite din top, cu o medie de 378.125 lei și o rată lunară de 2.069 lei (scădere de aproape 8%).

Provocările pieței la început de 2026

Deși ratele au înregistrat ușoare scăderi la finalul anului trecut, documentul Ministerului Finanțelor atrage atenția asupra unui mediu imobiliar actual extrem de restrictiv (T4 2025 – T1 2026). Factorii care fac programul „Noua Casă” indispensabil în acest moment includ:

Scăderea ofertei de locuințe cu aproximativ 18%.

Creșterea prețurilor cu peste 15%.

Presiuni fiscale crescute: Majorarea TVA la 21%, alături de creșterea taxelor pe proprietate și pe chirii.

Lipsa relaxării condițiilor standard de finanțare oferite de bănci.

Lansat inițial în anul 2009 sub numele de „Prima Casă”, programul a avut un impact masiv asupra pieței imobiliare din România. Până la sfârșitul lunii februarie 2026, statul a acordat 334.304 garanții și promisiuni de garantare, a căror valoare totală se ridică la 31,72 miliarde de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE