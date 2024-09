„PSD va face parte din viitoarea coaliţie de guvernare. Votul românului îl respecţi. Am spus că următorii ani, pentru România, sunt cei mai importanţi ani de dezvoltareşi eu îmi doresc ca în următorii ani să intrăm într-o logică de a depăşi ura (…)Am venit cu o explicaţie clară că puterea, la ora actuală, va trebui împărţită. Vor decide românii cum. Eu în acest moment consider că PSD nu va câştiga alegerile, ca să câştigi alegerile îţi trebuiesc 50 la sută, dar va ieşi primul în competiţia cu celelalte partide. Cum a ieşit şi la locale şi la ultimele paatru rânduri de alegeri”, a declarat Marcel Ciolacu, relatează News.ro.

„Puterea trebuie împărțită”

Premierul a mai spus că nu PSD va da obligatoriu şi premierul, după alegeri, dar că se va respecta voinţa românilor.

„Asta nu înseamnă că automat PSD va da şi viitorul prim-ministru. Automat, PSD va fi la guvernare, fiindcă aceasta a fost voinţa românilor. Am venit foarte clar că puterea trebuie împărţită. Mi-am asumat acest lucru în faţa colegilor mei. Îmi asum lucruri, fiindcă aşa gândesc. Puterea, am văzut când a fost în mâna unui singur om, am văzut când un om a avut ambiţia să aibă guvernul său, unde s-a ajuns. L-a avut şi s-a ales praful. Am văzut unde duce această dorinţă de a conduce totul. Niciodată nu a dus într-o direcţie bună. Şi eu şi colegii mei dorim binele României, nu avem o perioadă uşoară, avem o perioadă în care trebuie să înţelegem că după ce s-au terminat alegerile există putere şi opoziţie, iar pe plan principal al României să fie un acord”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Întrebat cum le va spune colegilor de partid că nu vor avea premierul, deşi au ieşit pe primul loc în alegeri, Ciolacu a afirmat: „E pe ture, e pe rânduri? Sunt ferm convins că vor pune umărul într-un guvern de coaliţie, cu putere împărţită”.

Premierul Marcel Ciolacu, recent uns drept prezidențiabil al PSD, a avut grijă să-și contureze echipa din conducerea partidului cu lideri grei din teritoriu astfel încât să împace atât distribuția geografică, cât și rezultate din alegerile locale, mai ales că toamna electorală bate la ușă.



