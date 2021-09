„Am ajuns aici în momentul adevărului, în care alegem liberalismul autentic. Eu sunt Florin, omul care nu a intrat de multă vreme în politică, dar am muncit mult și fără compromisuri. Eu sunt un liberal convins și în orice poziție am fost mi-am făcut bine treaba. Nu vă voi propune niciodată să facem din PNL o copie a PSD, niciodată. Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie PSD. Cum aș putea? Sunt sincer și direct, așa că trasez o linie foarte clară: Cât sunt eu președinte PNL nu voi face alianță cu PSD”, a subliniat premierul.

Cei din sală i-au cerut demisia premierului în momentul în care acesta și-a prezentat moțiunea cu care candidează. Imediat a intervenit și Ludovic Orban care le-a cerut susținătorilor săi să îl lase pe Cîțu să-și susțină discursul.

„Cei care strigați demisia știți ce înseamnă să vă dați jos propriul guvern, numai Dragnea făcea asta”, a declarat Florin Cîțu, sâmbătă, la începutul congresului, fiind huiduit de către cei din sală în momentul în care a ajuns la pupitru.

„Am rugămintea către toți susținătorii mei, domnul Florin Cîțu își prezintă moțiunea. Am rugămintea să stea liniștiți să-l lase să-și prezinte moțiunea. Noi suntem pozitivi”, a solicitat Orban.

În replică, premierul a declarat: „Domnule președinte nu am nevoie de susținere, pot să-mi prezint moțiunea și în urările tuturor românilor. Știu că nu am fost perfect în această campanie, dar am învățat din fiecare greșeală. Sunt mândru că doar eu am reușit să am o campanie pozitivă și optimistă, indiferent de cât m-au atacat ceilalți. Știu că azi ați făcut alegerea corectă”, a precizat Cîțu.

La un moment dat, Florin Cîțu se oprește din discurs, iar primarul Emil Boc îi aduce o sticlă cu apă, iar Ludovic Orban face din nou apel la susținătorii săi să îl lase pe Florin Cîțu să vorbească.

„Dragi colegi suntem o echipă, nu ne sabotăm propriul guvern. Recunosc, sunt un politician atipic, nu mint, le spun românilor adevărul chiar dacă are costuri politice pentru mine. Am fost acuzat că prăbușesc economia, că închidem economia. De fiecare dată am demonstrat contrariul și o demonstrează cifrele oficiale”, a subliniat premierul.

