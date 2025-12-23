În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi care depășesc 230.000 de lei, iar produse neconforme, în valoare de peste 22.000 de lei, au fost eliminate definitiv din circuitul comercial.

În perioada 15–19 decembrie 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a continuat acțiunile de control în târgurile de Crăciun din întreaga țară, verificând activitatea a peste 80 de operatori economici.

Principalele neconformități identificate:

comercializarea produselor alimentare și nealimentare fără elemente de identificare și caracterizare

deficiențe de informare, inclusiv lipsa traducerilor în limba română pentru articole textile

absența informațiilor de avertizare privind utilizarea lumânărilor

informare incompletă sau incorectă privind lista ingredientelor

produse finite și materii prime fără elemente de identificare necesare stabilirii trasabilității

Reprezentanții ANPC recomandă consumatorilor să achiziționeze produse doar de la comercianți care oferă informații clare și complete, să verifice etichetele și să sesizeze orice neregulă întâlnită. Autoritatea anunță că va continua controalele și în perioada următoare, pentru a asigura respectarea drepturilor consumatorilor și siguranța produselor puse în vânzare, inclusiv pe durata sărbătorilor de iarnă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE