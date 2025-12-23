Șeful UMB Spedition vorbește extrem de rar în public, compania pe care o conduce preferând să ocolească, de regulă, invitațiile la comentarii pe diverse teme.

Cu toate acestea, Umbrărescu a vorbit astăzi cu ministrul Transporturilor pe tema graficului de lucrări pentru restul tronsonului din Autostrada Moldovei proiectat între Ploiești și Pașcani, pe o lungime de 319 kilometri. După inaugurarea tronsonului Focșani – Adjudu Vechi au mai rămas de construit 122 de kilometri din acest sector.

„În 2026, 31 august, terminăm Adjudu Vechi – Săbăoani, 95 de kilometri. Și mai rămân ceilalți 27 de kilometri, în 22 decembrie 2026”, a declarat Dorinel Umbrărescu, în discuția cu ministrul Transporturilor.



La data de 23 decembrie 2025, autostrada este deschisă până la Adjudu Vechi/Adjud Nord (circa 195-196 de kilometri până la Ploiești). Porțiunea Adjudu Vechi – Săbăoani este în construcție, cu deschideri etapizate estimate în 2026: posibil până la Răcăciuni (martie), Bacău (mai) și până la Săbăoani, în august 2026.



Tronsonul Săbăoani – Pașcani ar urma să fie finalizat, potrivit lui Umbrărescu peste exact un an.

A7 este proiectat să se termine la Siret, având o lungime totală de 450 de kilometri.

Autostrada A7 este finanțată la Pașcani din fonduri PNRR nereturnabile. Teoretic, întreaga distanță Ploiești – Pașcani ar fi trebuit finalizată în 2025. Termenul de 22 decembrie 2026 înaintat de șeful UMB este limita maxim posibilă până la care Comisia Europeană ar putea accepta finanțarea lucrărilor eligibile din PNRR.

