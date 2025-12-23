În prezent, aproape 40% din populația globală suferă de miopie

Miopia era considerată în trecut un simplu defect de vedere, ușor de corectat cu ajutorul ochelarilor sau lentilelor de contact. În prezent, însă, aproximativ 40% din populația globală suferă de miopie. Specialiștii avertizează că acest procent ar putea ajunge la 50% până în anul 2050, ceea ce înseamnă aproape 5 miliarde de persoane afectate.

În regiunile din Asia de Est, cum ar fi Taiwan sau Singapore, ponderea adolescenților miopi este de 80-90%, relatează publicația de sănătate Ma Sante.

În Europa și România, miopia înregistrează o creștere semnificativă în ultimele decenii. La nivelul generațiilor tinere, prevalența afecțiunii a urcat la 19,6% pentru copiii sub 10 ani. Această evoluție ridică întrebări despre cauzele fenomenului.

Cum se modifică ochiul în cazul miopiei

În condiții normale, lumina pătrunde prin cornee și cristalin, formând imaginea pe retină. În cazul miopiei, imaginea se formează în fața retinei, ceea ce face ca obiectele aflate la distanță să devină neclare. Cauza principală este alungirea ușoară a globului ocular, denumită alungire axială.

În forme severe de miopie, riscurile pentru sănătatea oculară cresc semnificativ. Complicațiile includ dezlipirea de retină, glaucomul, cataracta precoce și degenerescența maculară.

Factorii care influențează dezvoltarea miopiei

Lumina naturală insuficientă

Ochiul uman are nevoie de expunere la lumină naturală pentru a se dezvolta sănătos. Lumina stimulează retina și determină eliberarea dopaminei, neurotransmițător ce controlează creșterea globului ocular.

Atunci când petrecem mai puțin timp afară, această stimulare scade, iar ochiul devine vulnerabil la alungire excesivă, favorizând miopia.

Utilizarea excesivă a ecranelor

Contactul frecvent cu ecranele reprezintă un factor semnificativ. Privirea la distanțe scurte pentru perioade îndelungate solicită intens sistemul vizual. Cercetătorii sud-coreeni au descoperit că fiecare oră suplimentară petrecută în fața unui ecran crește riscul de miopie la copii.

Nu este vorba despre a privi negativ tehnologia, ci despre înțelegerea modului în care utilizarea excesivă a ecranelor modifică funcționarea ochiului.

„Problema smartphone-ului este că rareori este ținut la o distanță de minimum 40 cm de ochi”, afirmă Élise Philippakis.

Lumina albastră a telefonului intensifică dependența, relatează publicația franceză Le Parisien.

„Când scrolezi pe telefon în pat, noaptea, este catastrofal”, avertizează Cédric Thein.

Presiunea academică

Timpul dedicat studiului, temele pentru acasă și pregătirea școlară contribuie la solicitarea continuă a sistemului vizual. Această focalizare intensă la distanțe mici poate accelera alungirea globului ocular.

Diferențe regionale

În Europa, prevalența miopiei este de 23-25%, conform studiilor epidemiologice. În Asia de Est, situația este destul de alarmantă, cu rate de miopie de peste 80% în rândul adolescenților din țări precum Coreea de Sud, Singapore și Taiwan.

Conform Ma Sente, în România, procentul persoanelor cu miopie a crescut semnificativ din anii 1950, când era de aproximativ 15%, ajungând la 40% în 2025.

Pentru a preveni și gestiona această afecțiune, experții recomandă:

Petrecerea unui timp mai îndelungat în aer liber, expunerea la lumină naturală având efecte benefice asupra sănătății ochilor;

Limitarea utilizării prelungite a ecranelor, mai ales în cazul copiilor;

Pauze regulate în timpul activităților ce implică focalizare de aproape.

Pentru copiii care suferă deja de miopie, există soluții specifice:

Lentile de contact special concepute pentru controlul miopiei, care influențează modul în care lumina ajunge la retină și încetinesc progresia;

Ortokeratologia, lentile rigide purtate pe durata nopții pentru remodelarea temporară a corneei;

Tratamentul cu atropină în doză redusă, administrat sub supraveghere medicală, care s-a dovedit eficient în limitarea alungirii globului ocular.

