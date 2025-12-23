O expertă în protocol regal spune care este regula de aur pentru pregătirea mesei de sărbători

Organizarea unei cine acasă poate deveni rapid o provocare, mai ales când trebuie să jonglați între pregătirea meniului, curățenia casei și îngrijirea copiilor. Myka Meier, specialistă în protocol regal și fondatoare a Beaumont Etiquette, consideră că nu perfecțiunea contează, ci sincronizarea. Aceasta a explicat, pentru Lejournaldelamaison.fr, care sunt cele mai importante trucuri.

Aceasta recomandă să aranjați farfuriile, tacâmurile, paharele, șervețelele, fața de masă, centrul mesei și eventualele cartonașe cu numele invitaților din timp, pentru a reduce presiunea în ziua cinei.

„Ceea ce faceți cu o seară înainte de masa festivă este la fel de important ca meniul pe care îl veți servi. (…) Dacă pregătiți aceste lucruri încă de seara, nu veți mai fi la fel de copleșiți”, spune ea.

Cât de importantă este atenția la detalii în pregătirea meselor de sărbători

În interviul acordat pentru El Mueble, Myka Meier a explicat că această pregătire în avans permite verificarea decorațiunilor și aranjamentului mesei fără grabă. Astfel, aveți toate șansele să creeați o atmosferă elegantă și armonioasă.

Mai mult, în ziua evenimentului veți putea să vă concentrați pe gătit, ținută și primirea invitaților, în loc să vă pierdeți în detalii logistice.

Pe lângă organizarea mesei, Myka Meier mai sugerează să delegați anumite sarcini, cum ar fi întâmpinarea invitaților la ușă, colectarea hainelor sau oferirea băuturilor. Totodată, ea recomandă ca gazda să fie așezată cât mai aproape de bucătărie, pentru a putea părăsi masa discret, dacă este necesar.

Ce ar fi bine să știți despre invitații care vin la masă

Printre recomandările sale se numără și întrebarea invitaților despre eventualele alergii sau diete speciale imediat ce confirmă participarea, verificarea poziționării decorațiunilor și a lumânărilor pentru a nu obstrucționa vederea la masă și pregătirea în avans a cât mai multor feluri de mâncare.

Este important să știm detalii despre eventualele alergii și alte probleme alimentare ale invitaților care vin la mesele de sărbători. În acest fel, veți reuși să evitați eventuale situații neplăcute sau chiar probleme mai grave așa cum sunt cele generate de alergii.

Regulile simple care nu trebuie să fie ignorate la mesele de sărbători

Regulile simple, dar esențiale, nu trebuie ignorate. „Prezentați invitații care nu se cunosc, opriți televizorul și puneți o muzică ambientală potrivită, îndepărtați farfuriile înainte de a servi desertul și folosiți tacâmuri curate”, spune Myka Meier. De asemenea, ea sugerează să aveți pregătite recipiente pentru ca oaspeții să poată lua o parte din mâncare acasă, în cazul în care a fost pregătită în exces.

Myka Meier își bazează toate sugestiile pe un principiu simplu: fiecare detaliu trebuie să contribuie la crearea unei atmosfere în care invitații să se simtă bineveniți, iar gazda să poată savura momentele speciale alături de cei dragi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE