Deputatul PNL Alina Gorghiu, unul dintre inițiatorii acestui proiect, a anunțat marți, printr-o postare pe Facebook, că legea propune măsuri concrete pentru o protecție mai eficientă a victimelor.

Conform acesteia, scopul este ca protecția oferită prin lege să fie „reală, continuă și aplicabilă, nu doar formală”.

Proiectul de lege introduce mai multe măsuri esențiale pentru sprijinirea victimelor violenței domestice. Potrivit Alinei Gorghiu, autoritățile locale vor avea obligația de a contacta victima în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a solicita o prelungire.

„Victimele sunt informate activ, nu lăsate singure”, a subliniat deputatul PNL.

De asemenea, proiectul prevede ordine de protecție mai stricte pentru agresorii recidiviști. În cazul în care agresorul a fost sancționat în ultimii cinci ani, instanța poate emite ordine de protecție valabile până la 24 de luni, indiferent dacă victima este aceeași sau alta.

În plus, victimele vor avea un acces mai facil la justiție, având posibilitatea de a alege instanța de judecată în funcție de domiciliul lor sau de locul unde a avut loc actul de violență.

Proiectul introduce și obligații clare pentru agresori. Instanța va fi obligată să dispună consiliere psihologică și/sau psihoterapie, iar în cazuri specifice se poate recomanda tratament sau internare. În situațiile de consum de substanțe psihoactive, instanța poate dispune programe pentru dependențe.

„Instanța este obligată să dispună consiliere psihologică și/sau psihoterapie și poate recomanda tratament sau internare, unde este cazul”, a precizat Gorghiu.

Pe lângă acestea, agresorii vor fi supuși unui control riguros pentru a se asigura respectarea ordinului de protecție. Ei vor fi obligați să se prezinte periodic la poliție, să accepte verificări neanunțate, să comunice schimbarea domiciliului și să furnizeze informații privind participarea la ședințele de consiliere impuse.

Încălcarea obligației de a urma consiliere psihologică și/sau psihoterapie, precum și de a informa poliția cu privire la acestea, devine contravenție și se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

De asemenea, ordinul de protecție se comunică în maximum 5 ore către poliție și autoritățile locale cu atribuții în protecția victimelor.

