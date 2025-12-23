Mesaje de Crăciun 2025

Mesaje frumoase de Crăciun

Mesajele de Crăciun sunt mai mult decât simple urări, ele sunt o formă de conectare cu cei dragi, un mod prin care oamenii își arată afecțiunea, recunoștința sau pur și simplu își amintesc unii de alții în această perioadă specială. În jurul sărbătorii de Crăciun, fiecare mesaj are menirea de a transmite căldură, bucurie și binecuvântare.

Pentru mulți, Crăciunul este și un prilej de a spune lucruri pe care în restul anului nu le exprimăm. Chiar și atunci când nu ne simțim prea inspirați, un simplu „Crăciun fericit!” sau „Să ai parte de bucurie și sănătate!” poate să însemne mult, pentru că transmite un gând bun.

  • Fie ca Nașterea Domnului să-ți aducă în casă pace, sănătate și înțelegere. Crăciunul să fie un prilej de apropiere, de iertare și de bucurie sinceră alături de cei dragi.
  • Crăciunul este despre reîntregirea familiei și reîntâlnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal să apreciem dragostea din viața noastră, despre care credem, de multe ori, că ni se cuvine. Fie ca aceste sărbători de iarnă să îți umple inima de dragoste și binecuvântare. Crăciun Fericit!
  • Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! Crăciun fericit!
  • Bucură-te de toate momentele dragi pe care le petreci cu prietenii și familia și simte-te binecuvântat pentru toate lucrurile frumoase pe care le ai! Crăciun fericit!
  • Crăciun fericit! Să te bucuri de aceste zile în tihnă, să ai parte de momente frumoase în familie și să începi noul an cu speranță și încredere.
  • Crăciunul este plin de bucurie! Este momentul perfect să ne amintim de trecut cu recunoștință și să ne gândim la viitor cu încredere!
  • Fie ca pacea și dragostea să te cuprindă, în această perioadă minunată! Sărbători Fericite!
  • Fie ca în perioada Crăciunului să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăiești minunea dragostei și să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare!
  • Fie ca aceste zile de Crăciun să-ți aducă bucuria reîntâlnirii cu cei dragi, pace în suflet și recunoștință pentru tot ce ai.
  • Crăciun fericit! Fie ca sărbătoarea Nașterii Domnului să-ți umple casa de pace și inima de bunătate.
  • Sărbători fericite! Să fie zile în care să te bucuri de casă, de familie și de timpul petrecut împreună.
Mesaje de Crăciun 2025
Mesaje de Crăciun 2025

Mesaje de Crăciun pentru prieteni

  • Îți doresc ca inima ta să fie ușoară ca un fulg de nea, iar problemele să se topească precum zăpada! Liniște interioară, speranță și dragoste, acestea sunt cadourile mele pentru tine de Crăciun!
  • Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Crăciun fericit!
  • Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarți tot anul cu cei dragi! Crăciun Fericit!
  • Fie ca sărbătorile să te găsească mai împăcat cu tine, mai sigur pe pașii tăi și cu speranță pentru tot ce urmează. Crăciun fericit!
  • Îți doresc un Crăciun care să nu fie despre perfecțiune, ci despre sinceritate, liniște și bucuria de a fi exact așa cum ești.
  • Sper ca aceste zile să-ți aducă odihna pe care n-ai apucat să ți-o oferi tot anul și claritatea de care ai nevoie pentru anul ce vine.
  • Să vină Crăciunul și toți clopoțeii din brad să-ți cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea, speranța, de care ai atâta nevoie! La mulți ani!
  • Crăciun fericit! Să fie un timp în care să te bucuri de lucruri simple, dar esențiale, și de oameni care îți fac viața mai frumoasă.
  • Îți doresc sărbători care să nu treacă pe lângă tine, ci să te atingă cu adevărat și să-ți lase amintiri frumoase. Crăciun fericit!
  • Un Crăciun în care să lași grijile deoparte și să-ți dai voie să te bucuri fără vină!
  • Crăciun fericit! Să închei anul cu recunoștință și să-l începi pe următorul cu încredere.
  • Sper ca aceste sărbători să te aducă mai aproape de ce îți dorești cu adevărat, nu doar de ce trebuie făcut. Crăciun fericit!
  • Îți doresc un Crăciun în care să primești mai mult decât cadouri, să primești pace, claritate și speranță.
  • Crăciun fericit! Mulțumesc pentru prietenia ta și pentru tot ce a însemnat anul acesta.
  • Îți doresc un Crăciun cald, cu râsete sincere și planuri care să-ți aducă entuziasm.
  • Fie ca liniștea acestor zile să-ți aducă răspunsuri și curaj pentru anul ce vine. Crăciun fericit!
Mesaje și urări de Crăciun 2025
Mesaje și urări de Crăciun 2025

Mesaje de Crăciun pentru părinți

  • M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!
  • Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii!
  • Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite!
  • Vă îmbrațișez cu drag. Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată!
  • Fie ca aceste sărbători să vă aducă pace în suflet, sănătate și bucuria de a fi împreună. Crăciunul este despre familie, iar pentru mine voi sunteți începutul a tot ceea ce contează.
  • Vă doresc un Crăciun senin, în care să vă bucurați de lucrurile simple și de liniștea pe care o meritați. Mulțumesc pentru răbdare, înțelegere și pentru dragostea necondiționată.
  • Crăciun fericit! Sper ca aceste zile să vă aducă momente de tihnă și să vă ofere ocazia să priviți cu mândrie la tot ce ați construit de-a lungul anilor.
  • Crăciun fericit! Vă doresc să aveți parte de zile liniștite, fără griji, în care să simțiți că tot efortul și toată dăruirea voastră au avut sens. Vă sunt recunoscător pentru sprijinul oferit mereu, chiar și atunci când nu l-am cerut.
  • Vă doresc un Crăciun cald, cu suflete împăcate și cu bucuria de a petrece timp împreună. Dragostea voastră a fost mereu cea mai mare bucurie a mea.
  • Fie ca sărbătorile să vă aducă sănătate, pace și speranță pentru anul care vine. Vă mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat și mi-ați dăruit.
  • Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice!

Mesaje de Crăciun pentru colegi și colaboratori

  • Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi!
  • Crăciun fericit! Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat!
  • Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin.
  • De Crăciun, s-aveţi brad încărcat, şi bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. Crăciun Fericit!
  • Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi obiectivelor! Crăciun fericit!
  • Vă doresc un Crăciun liniștit, care să ofere ocazia de a pune pauză ritmului intens al anului și de a privi cu satisfacție la rezultatele obținute. Fie ca sărbătorile să aducă odihnă și claritate pentru începutul unui nou an plin de oportunități.
  • Crăciun fericit! Sper ca aceste zile să vă ofere echilibru, timp de calitate alături de cei dragi și energia necesară pentru proiectele care urmează.
  • Fie ca spiritul Crăciunului să aducă liniște, recunoștință și motivație pentru anul ce vine. Vă doresc succes și împlinire atât profesional, cât și personal.

Mesaje creștine de Crăciun

  • Fie ca sărbătoarea Nașterii Domnului să-ți aducă pace în suflet și lumină în gânduri. Pruncul Iisus, venit în lume cu smerenie, să-ți fie călăuză și sprijin în toate zilele care urmează.
  • Crăciun fericit! Nașterea Mântuitorului să-ți umple inima de credință, casa de liniște și viața de nădejde. Fie ca această sărbătoare să te apropie mai mult de Dumnezeu și de cei dragi.
  • În această sfântă sărbătoare, îți doresc ca lumina Stelei de la Betleem să-ți lumineze drumul și să-ți aducă pace, răbdare și încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
  • Fie ca Pruncul Iisus, născut în iesle, să-ți aducă în suflet smerenie, iubire și puterea de a trece cu bine peste încercările vieții. Crăciun binecuvântat!
  • Crăciunul este sărbătoarea iubirii lui Dumnezeu față de oameni. Îți doresc ca această iubire să-ți umple inima, să-ți întărească credința și să-ți aducă pace în fiecare zi.
  • La Nașterea Domnului, îți doresc să primești darul cel mai de preț: liniștea sufletească, credința statornică și nădejdea că Dumnezeu este mereu aproape.
  • Fie ca această sfântă sărbătoare să-ți aducă bucuria colindelor, liniștea rugăciunii și sentimentul că Dumnezeu lucrează tainic în viața ta.
  • Crăciun fericit! Nașterea Mântuitorului să fie pentru tine un prilej de apropiere de Dumnezeu, de iertare și de întărire sufletească.
  • În această noapte sfântă, îți doresc ca Pruncul Iisus să-ți aducă pace în inimă și să-ți lumineze pașii pe drumul vieții.
  • Fie ca lumina Crăciunului să-ți aducă în suflet bucuria credinței, iar Nașterea Domnului să fie începutul unui an plin de binecuvântări.
  • La sărbătoarea Nașterii Domnului, îți doresc să simți pacea pe care numai Dumnezeu o poate dărui și să-ți întărești credința prin rugăciune și fapte bune.
  • Fie ca Pruncul Iisus să Se nască în inima ta, aducând cu El iubire, smerenie și dorința de a face bine celor din jur.
  • Crăciun fericit! Nașterea Mântuitorului să-ți aducă binecuvântare în casă, sănătate în trup și liniște în suflet.
  • În aceste zile sfinte, îți doresc ca Dumnezeu să-ți dăruiască pace, răbdare și puterea de a merge mai departe cu credință și speranță.
  • Fie ca bucuria Nașterii Domnului să-ți umple inima și să te ajute să vezi lumina chiar și în momentele dificile.
  • Crăciun binecuvântat! Pruncul Iisus să-ți fie ocrotitor, iar credința să-ți fie sprijin în fiecare zi a vieții tale.

Urări haioase de Crăciun

  • Un bătrânel cu chipul drag, / va veni la voi în prag, / să nul goniți / e moș crăciun, / și va adduce un an mai bun!
  • Pe la colțuri unii spun, / Că există Moș Crăciun / Că i-ai scris și c-o să vină / Să-ți aducă în pumni lumină / Lângă brad și lângă foc / Să-ți aducă mult noroc!
  • L-am visat pe Moș azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci așteaptă-l că el vine, dar acum este la mine.
  • Dragă Moșule, anul acesta îmi doresc un cont gras și un corp slab. Te rog să nu le amesteci, așa cum ai făcut anul trecut. Mulțumesc!
  • E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară, prin zăpadă Moșul zboară? Ni se trage de la vin.
  • Nici acum nu scapi de mine, nu ascunde cozonacul, de Crăciun vin pe la tine, pune masa, măi creștine!

Dacă vrei să te amuzi de Crăciun, descoperă și Colinde indiene – noul trend în materie de colinde

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rezumatul Superligii: Etapa 21 separă echipele cu pretenții de cele care intră în iarnă cu emoții
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Libertateapentrufemei.ro
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Știri România 19:26
Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Românii și internetul în 2025. Pe ultimul loc la interacțiunea cu autoritățile și la folosirea AI, fruntași la utilizarea rețelelor sociale
Știri România 17:00
Românii și internetul în 2025. Pe ultimul loc la interacțiunea cu autoritățile și la folosirea AI, fruntași la utilizarea rețelelor sociale
Parteneri
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Adevarul.ro
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Stiri Mondene 17:45
Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Surpriza lui Dan Negru pentru ziua de Crăciun, 25 decembrie. Prezentatorul TV va surprinde pe toată lumea
Stiri Mondene 17:30
Surpriza lui Dan Negru pentru ziua de Crăciun, 25 decembrie. Prezentatorul TV va surprinde pe toată lumea
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
ObservatorNews.ro
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax.ro
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
StirileKanalD.ro
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Wowbiz.ro
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”
KanalD.ro
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”

Politic

Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați
Politică 16:10
Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați
Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Politică 09:49
Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)