Anghel Damian se bucură din plin de viața de familie, iar pe final de an ne-a acordat câteva declarații emoționante despre fiul său, Sasha. Băiatul lui și al lui Theo Rose este centrul universului lor.

„Sasha este un miracol din sfera paranormalului, mă uit la el și-mi dau seama cât de repede crește un copil, ce învață, cum învață, cum își dezvoltă personalitatea și devine EL.

Noi încercăm să-i facem față pentru că la vârsta asta capacitățile lui sunt extraordinare, felul în care el se modifică de la zi la zi este mult peste capacitatea mea și a lui Theo de a ne modifica. Dacă noi ne-am propune să schimbăm ceva la noi, nu am reuși așa repede cum o face el și…este un miracol pe care am șansa să-l privesc îndeaproape”, a declarat Anghel Damian pentru revista VIVA!

Tot în cadrul interviului, Anghel Damian a dezvăluit ce a moștenit Sasha de la el și ce de la Theo Rose, partenera actorului.

„Eu nu cred în calități și defecte. Cred că orice lucru poate fi atât o calitate cât și un defect, depinde când, cum și în ce măsură îl utilizezi. Are ambiție, ceea ce poate fi o calitate, dar și un defect când este prea mare, este extrem de dornic să facă el anumite lucruri, fără să-i arătăm noi, vrea să se descurce singur.

E și foarte curios! Din nou…asta poate fi o calitate, dar și un defect, pentru că te poate duce în locuri periculoase, mai ales la vârsta asta, la 2 ani și jumătate. Este extrem de energic, asta a moștenit și de la mine și de la Theo, și e și foarte vocal”, a mai adăugat Anghel Damian.

