Serele și solarele românilor vor fi scutite de impozite în 2026

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că, în ședința de Guvern de marți, Codul Fiscal a fost modificat, astfel încât serele, solarele și alte clădiri utilizate în agricultură să rămână scutite de impozit.

„Serele şi solarele fermierilor şi din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate! În şedinţa de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit”, a scris ministrul, pe contul său de Facebook.

Ministrul Agriculturii susține sprijinul pentru fermeierii români

Ministrul a subliniat necesitatea sprijinirii producătorilor agricoli. „Producătorii au nevoie de sprijin, nu de piedici”, a afirmat acesta.

„Mă bucur că Ministerul Finanţelor a înţeles argumentele Partidului Social Democrat şi a renunţat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună o presiune suplimentară pe fermierii noştri”, a mai spus ministrul, în postarea din mediul online.

Barbu a reiterat importanța susținerii fermierilor și a criticat măsurile care ar putea avea un impact negativ asupra activității acestora. „Am spus-o şi o repet: producătorii noştri au nevoie de sprijin nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal asupra veniturilor statului”, a concluzionat ministrul.

Primăriile ar fi urmat să impozitele serele și solarele

Proiectul inițial de modificare a Codului fiscal, adoptat de Parlament pe 18 noiembrie 2025, prevedea eliminarea scutirii totale de impozit pentru clădirile folosite ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje și depozite de cereale (art. 456 alin. (3)-(5) Cod fiscal).

Acestea urmau să fie impozitate de la 1 ianuarie 2026 cu 50% din cota standard pentru clădiri similare, calculată în funcție de suprafață, dotări (apă, canal, electricitate, încălzire) și rangul localității.

Guvernul a revizuit ulterior: solarele din gospodării (fără autorizație) rămân scutite, impozitul de 0,5% aplicându-se doar serelor industriale. PSD și AUR au propus eliminări totale prin amendamente.

​