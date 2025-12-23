Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați

Cei mai mulți dintre alegători au decis în ultimul moment cu cine votează

Potrivit unui sondaj realizat de Agenția de Raiting Politic, aproape o treime dintre cei care au mers la vot spun că s-au hotărât foarte târziu: fie în ultima săptămână, fie chiar în ziua votului.

În cazul lui Ciprian Ciucu, candidatul care a câștigat alegerile pentru Primăria București, situația e și mai clară: 4 din 10 alegători ai săi spun că au ales abia pe final. Specialiștii vorbesc despre un adevărat „val Ciucu” în ultimele zile de campanie, când a atras voturi de la mai mulți contracandidați.

De altfel, aproape o treime dintre votanți recunosc că au oscilat mult și nu au fost siguri cu cine să voteze pe parcursul campaniei.

Cei mai mulți dintre respondenți au decis în ultimul moment pe cine votează pentru Primăria București. Foto: Agenția de Rating Politic

Care au fost cele mai importante probleme din București pentru alegători

Când au fost întrebați ce problemă a contat cel mai mult pentru ei, răspunsurile sunt clare:

Aproape 25% din respondenți sunt supărați din cauza corupției din Primărie;

Peste 15% din respondenți sunt deranjați de problema traficului din București;

Aproape 8% din respondenți consideră cea mai mare problemă avariile din rețeaua de termoficare.

Răspunsurile respondenților atunci când au fost întrebați care sunt cele mai mari probleme din București. Foto: ARP

Ce spun bucureștenii despre corectitudinea alegerilor organizate la Primăria Capitalei în 2025

Aproape jumătate dintre respondenți cred că alegerile s-au desfășurat corect. Un sfert spun că nu au fost corecte, iar restul nu știu ce să creadă. Campania electorală nu a impresionat: 4 din 10 bucureșteni spun că a fost „ștearsă”, fără emoție, nici bună, nici rea.

Ce au răspuns alegătorii atunci când au fost întrebați care sunt cele mai mari probleme din București. Foto: ARP

Câtă încredere au locuitorii din București în noul primar

Încrederea în Ciprian Ciucu este moderată. Aproximativ un sfert dintre respondenți au multă încredere că va face treabă bună, dar peste o treime spun că au puțină sau foarte puțină încredere. Restul sunt la mijloc, așteaptă să vadă ce se întâmplă.

Totuși, peste 52% dintre respondenți consideră că orașul merge într-o direcție greșită, chiar și după alegeri. O treime din ei însă sunt optimiști.

Ce au spus alegătorii atunci când au fost întrebați ce le-a plăcut cel mai mult la candidatul pe care l-au votat. Foto: ARP

Motivele pentru care unii dintre bucureșteni nu au mers la vot în ziua alegerilor pentru Primăria București

Dintre cei care nu au votat, cei mai mulți spun că nu i-a convins niciun candidat. Alții spun că nu au putut ajunge la secția de votare sau că nu cred că votul lor contează.

Cum ar vota bucureștenii dacă ar avea loc alegeri parlamentare

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, scorurile ar fi foarte strânse:

USR – 22,8%

PSD – 21,8%

AUR – 20,7%

PNL – 16%

Un procent mare dintre bucureșteni sunt însă nehotărâți sau spun că nu ar vota deloc. La nivel național, pesimismul este și mai mare: aproape 7 din 10 români cred că țara merge într-o direcție greșită, iar corupția este văzută ca cea mai mare problemă a României, urmată de nivelul de trai.

