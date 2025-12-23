Cei mai mulți dintre alegători au decis în ultimul moment cu cine votează

Potrivit unui sondaj realizat de Agenția de Raiting Politic, aproape o treime dintre cei care au mers la vot spun că s-au hotărât foarte târziu: fie în ultima săptămână, fie chiar în ziua votului.

În cazul lui Ciprian Ciucu, candidatul care a câștigat alegerile pentru Primăria București, situația e și mai clară: 4 din 10 alegători ai săi spun că au ales abia pe final. Specialiștii vorbesc despre un adevărat „val Ciucu” în ultimele zile de campanie, când a atras voturi de la mai mulți contracandidați.

De altfel, aproape o treime dintre votanți recunosc că au oscilat mult și nu au fost siguri cu cine să voteze pe parcursul campaniei.

Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați
Cei mai mulți dintre respondenți au decis în ultimul moment pe cine votează pentru Primăria București. Foto: Agenția de Rating Politic

Care au fost cele mai importante probleme din București pentru alegători

Când au fost întrebați ce problemă a contat cel mai mult pentru ei, răspunsurile sunt clare:

  • Aproape 25% din respondenți sunt supărați din cauza corupției din Primărie;
  • Peste 15% din respondenți sunt deranjați de problema traficului din București;
  • Aproape 8% din respondenți consideră cea mai mare problemă avariile din rețeaua de termoficare.
Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați
Răspunsurile respondenților atunci când au fost întrebați care sunt cele mai mari probleme din București. Foto: ARP

Ce spun bucureștenii despre corectitudinea alegerilor organizate la Primăria Capitalei în 2025

Aproape jumătate dintre respondenți cred că alegerile s-au desfășurat corect. Un sfert spun că nu au fost corecte, iar restul nu știu ce să creadă. Campania electorală nu a impresionat: 4 din 10 bucureșteni spun că a fost „ștearsă”, fără emoție, nici bună, nici rea.

Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați
Ce au răspuns alegătorii atunci când au fost întrebați care sunt cele mai mari probleme din București. Foto: ARP

Câtă încredere au locuitorii din București în noul primar

Încrederea în Ciprian Ciucu este moderată. Aproximativ un sfert dintre respondenți au multă încredere că va face treabă bună, dar peste o treime spun că au puțină sau foarte puțină încredere. Restul sunt la mijloc, așteaptă să vadă ce se întâmplă.

Totuși, peste 52% dintre respondenți consideră că orașul merge într-o direcție greșită, chiar și după alegeri. O treime din ei însă sunt optimiști.

Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați
Ce au spus alegătorii atunci când au fost întrebați ce le-a plăcut cel mai mult la candidatul pe care l-au votat. Foto: ARP

Motivele pentru care unii dintre bucureșteni nu au mers la vot în ziua alegerilor pentru Primăria București

Dintre cei care nu au votat, cei mai mulți spun că nu i-a convins niciun candidat. Alții spun că nu au putut ajunge la secția de votare sau că nu cred că votul lor contează.

Cum ar vota bucureștenii dacă ar avea loc alegeri parlamentare

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, scorurile ar fi foarte strânse:

  • USR – 22,8%
  • PSD – 21,8%
  • AUR – 20,7%
  • PNL – 16%

Un procent mare dintre bucureșteni sunt însă nehotărâți sau spun că nu ar vota deloc. La nivel național, pesimismul este și mai mare: aproape 7 din 10 români cred că țara merge într-o direcție greșită, iar corupția este văzută ca cea mai mare problemă a României, urmată de nivelul de trai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rezumatul Superligii: Etapa 21 separă echipele cu pretenții de cele care intră în iarnă cu emoții
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale. Toți au rămas uimiți când au aflat că e chiar el
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Libertateapentrufemei.ro
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Știri România 19:26
Proiectul care modifică legislația pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, adoptat de Senat. Ce schimbări presupune
Românii și internetul în 2025. Pe ultimul loc la interacțiunea cu autoritățile și la folosirea AI, fruntași la utilizarea rețelelor sociale
Știri România 17:00
Românii și internetul în 2025. Pe ultimul loc la interacțiunea cu autoritățile și la folosirea AI, fruntași la utilizarea rețelelor sociale
Parteneri
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Adevarul.ro
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Stiri Mondene 17:45
Ce provocări are Anghel Damian ca tată! Dezvăluiri emoționante despre fiul lui, Sasha. „Eu nu cred în calități și defecte”
Surpriza lui Dan Negru pentru ziua de Crăciun, 25 decembrie. Prezentatorul TV va surprinde pe toată lumea
Stiri Mondene 17:30
Surpriza lui Dan Negru pentru ziua de Crăciun, 25 decembrie. Prezentatorul TV va surprinde pe toată lumea
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
ObservatorNews.ro
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax.ro
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
StirileKanalD.ro
Rusia anulează acordul militar cu România. Schimbare majoră care declanșează alerta în NATO
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Wowbiz.ro
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”
KanalD.ro
EXCLUSIV Dan Negru, tradiția pe care o respectă în fiecare an de Crăciun, alături de familia sa: „Mă bucur încă de mama”

Politic

Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați
Politică 16:10
Cum a câștigat Ciprian Ciucu Primăria București: un sondaj ARP arată că a „rupt” voturi de la toți ceilalți candidați
Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Politică 09:49
Emilia Șercan susține că Ilie Bolojan nu l-ar propune pe Marilen Pirtea la Ministerul Educaţiei: „Nu a știut despre plagiatele sale”
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)