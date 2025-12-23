Schimbările din proiect vor influența salariile, impozitele, pensiile, accizele, finanțele locale, companiile de stat și programele sociale, începând din 1 ianuarie 2026.

Modificări pentru pensii și subvenții politice

Potrivit proiectului, se propune înghețarea pensiilor și indemnizațiilor, inclusiv a pensiilor de serviciu, care nu vor fi actualizate în 2026. Totuși, pensiile de urmaș nu sunt incluse în această măsură, ceea ce permite actualizarea lor conform ratei medii anuale a inflației.

În plus, cheltuielile birourilor parlamentare vor fi reduse cu 10%, iar subvențiile acordate partidelor politice și minorităților naționale vor fi diminuate cu același procent.

Schimbări în impozitarea companiilor și a capitalului

Proiectul prevede o reducere treptată a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), care va scădea de la 1% la 0,5% în 2026, urmând să fie eliminat complet în 2027.

Tot din 2027, impozitul suplimentar din sectoarele petrol și gaze naturale (ICAS) va fi abrogat, la fel și impozitul pe construcții.

În cazul microîntreprinderilor se va aplica o cotă unică de impozitare de 1% din 2026, iar regulile pentru plafonul de încadrare și determinarea bazei impozabile vor fi ajustate.

Creșterea impozitului pentru anumite venituri

Veniturile obținute de asociați sau participanți la persoane juridice din avantaje precum bunuri, servicii sau plăți peste prețul pieței vor fi impozitate cu 16%, față de 10% în prezent.

Această modificare, care aliniază impozitul la nivelul aplicat dividendelor, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Impozitul va fi reținut în continuare la sursă.

Măsuri pentru combaterea evaziunii

Pentru a combate evaziunea în sectorul produselor accizabile, proiectul introduce noi reglementări.

Autorizarea antrepozitelor fiscale, a importatorilor și a distribuitorilor va fi realizată centralizat de către o comisie a ANAF.

De asemenea, vor fi necesare autorizații pentru importul și exportul de produse energetice, iar operatorii vor trebui să respecte criterii stricte de bonitate, să depună garanții financiare și să facă raportări lunare.

Nerespectarea acestor reguli va atrage sancțiuni severe și anularea autorizațiilor.

Schimbări legate de salariul minim

În ceea ce privește salariul minim brut, Guvernul propune scutirea de impozit și contribuții pentru 300 de lei pe lună în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 și pentru 200 de lei pe lună între 1 iulie și 31 decembrie 2026.

Această măsură se aplică exclusiv salariaților cu normă întreagă și venituri brute de până la 4.300 de lei în prima jumătate a anului și 4.600 de lei în cea de-a doua.

Totodată, tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană nu vor fi considerate în calculul plafonului de venit.

Noi prevederi pentru RO e-Factura și RO e-TVA

În domeniul digitalizării fiscale, termenul de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura va fi de 5 zile lucrătoare. În plus, facturile emise către persoane juridice nerezidente, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, vor fi incluse în acest sistem.

Obligația de a răspunde la „Notificarea de conformare RO e-TVA” va fi eliminată, iar notificările pentru contribuabilii cu TVA la încasare vor fi suspendate până la 30 septembrie 2026.

Repartizarea impozitului pe venit și sprijin pentru autoritățile locale

Ordonanța-trenuleț stabilește pentru 2026 noi cote de repartizare a impozitului pe venit către autoritățile locale, cu un regim special pentru municipiul București.

De asemenea, autoritățile locale vor putea contracta împrumuturi din Trezorerie, în limita a 700 de milioane de lei, pentru diverse proiecte, inclusiv pentru termoficare și PNRR.

Continuarea programului „Masă sănătoasă” și alte măsuri sociale

Programul „Masă sănătoasă” va continua și în 2026, cu o alocație zilnică mărită cu 10%, ajungând la 16,5 lei pentru fiecare beneficiar. Bugetul total alocat acestui program este estimat la 1,53 miliarde de lei, iar durata sa va acoperi 171 de zile de curs.

Totodată, proiectul introduce reguli mai stricte pentru companiile de stat, vizând salariile, performanța și reorganizarea în caz de pierderi, precum și eliminarea unor obligații declarative pentru acestea.

