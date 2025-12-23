Surpriza lui Dan Negru pentru ziua de Crăciun, 25 decembrie. Prezentatorul TV va surprinde pe toată lumea

În calmul Sărbătorilor de iarnă, rudele se adună de această dată, în jurul „Pupitrului cuvintelor” la o vorbă prețioasă. Avem, în competiție, frați gemeni, mamă și fiică, dar și două cupluri soț-soție.

În această zi de Sărbătoare, cuvinte de mii de lei vor sta pe buzele celor patru perechi alcătuite din Steliana și Arthur, Dorina și Adrian, Laurențiu și Valentin, Maria și Ramona. Vom urmări așadar o ediție inedită a quiz show-ului „Jocul cuvintelor”, care pe lângă faptul că le pune concurenților mintea la contribuție, le sporește conexiunea emoțională și bugetul de familie!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Amfitrionul Dan Negru vine cu desaga plină de definiții, concurenții sunt joviali, bradu-i frumos împodobit şi toată lumea e gata de ghicit ce se ascunde în spatele enunțurilor.

Dincolo de „Jocul cuvintelor” și de antrenamentul menit să mențină mintea în formă de Sărbători, această ediție specială ne aduce aminte cât de important este să petrecem timp de calitate cu familia și să ne creăm împreună amintiri cu semnificație profundă.

„A vedea cum iarna își intră în drepturi”, „Activitate de iarnă bazată pe coordonare, echilibru și mult curaj”, „Loc perfect pentru pupici”, „Amintiri frumos împachetate”, „Produse dulci a căror rețetă se transmite din generație în generație” sunt doar câteva dintre enunțurile și definițiile acestei ediții speciale. Dezlegați-le și dumneavoastră tainele, odată cu concurenții!

Dan Negru va fi reprezentantul lui Moș Crăciun și, în stilu-i inconfundabil, va surprinde pe toată lumea cu daruri cu tâlc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE