Conflictul nu are legătură cu Primăria

Această dispută nu implică Primăria, dar este un conflict juridic intern între doi dintre asociații din cadrul consorțiului câștigător, conform publicației locale Știri de Cluj.

În acest context, Emil Boc susține că municipalitatea nu își permite să rămână pasivă.

„Există un conflict juridic între doi asociați care au câștigat licitația. Conflictul este între ei și nu are legătură cu Primăria. După participarea la licitație, se contestă participarea unuia dintre asociați. Datele au fost transmise autorităților abilitate, însă noi nu am primit până acum un răspuns clar”, a declarat Emil Boc.

El a precizat că administrația locală a solicitat explicații oficiale de mai multe ori din partea liderului asocierii, inclusiv prin adrese săptămânale sau chiar de două ori pe săptămână. Totuși, răspunsurile primite au fost evazive. Ultimul document primit, pe 15 ianuarie, subliniază doar „posibilitatea unei analize juridice suplimentare”.

Constructorul a transmis faptul că poziția sa este pentru continuarea lucrărilor „în paralel cu situația descrisă de asociat”, șantierul nefiind în acest moment blocat.

„Ei spun că lucrările merg mai departe, cercetările sunt pe rol. Dar noi nu putem sta pasivi. Trebuie să lămurim situația, pentru că este vorba despre finanțare europeană. Dacă există ceva care afectează proiectul, trebuie să știm”, a spus Boc.

Motivul pentru care este nevoie de consultanță juridică externă

În plus, el a explicat că solicitarea pentru servicii juridice externe are rolul de a obține o expertiză independentă, care să stabilească dacă disputa dintre asociați afectează sau nu contractul și dacă există riscul de a pierde fondurile europene.

„În acest moment nu avem niciun obstacol concret, nu s-a plătit nimic încă, dar vor veni scadențele. Trebuie să știu dacă plătesc sau nu, dacă această dispută afectează contractul sau nu. Avem nevoie de o expertiză juridică solidă, ca să fim siguri că nu riscăm niciun fond european”, a spus primarul.

Valoarea maximă estimată a achiziției este, conform documentelor oficiale, de 260.000 de lei fără TVA, sumă justificată prin complexitatea contractului, reglementările FIDIC aplicabile și lipsa resurselor interne suficiente în Direcția Juridică a Primăriei, suprasolicitată de alte litigii.

Potrivit Știri de Cluj, licitația pentru Centura Metropolitană a trecut prin momente dificile. Prima procedură a fost anulată, deoarece singurul ofertant a propus un preț cu 30% mai mare decât estimarea, depășind limita legală de 15%.

A doua licitație a fost câștigată de asocierea condusă de Dimex, care a ofertat cu 14% peste valoarea de referință, procent considerat legal după consultarea finanțatorului. După aproape un an de la atribuirea contractului, a apărut însă conflictul dintre doi dintre cei trei asociați.

