„Comenzile la taxi au crescut de trei ori”. Din cauza protestului STB, dar și pentru că „tarifele la ridesharing au fost mai mari”

Andrei Gafița, directorul companiei Speed Taxi, spune că în ultimele zile numărul comenzilor a crescut de trei ori din cauza a doi factori: pe de-o parte, greva de la STB și, pe de altă parte, majorarea tarifelor aplicațiilor de ride sharing.

Taxiurile, varianta de transport mai avantajoasă în timpul grevei

„Au fost mai multe comenzi, bineînțeles, și prin prisma faptului că avem două legi paralele care de fapt, fac același lucru, adică Legea 38/2003 care reglementează activitatea taxi și legea transportului alternativ în care se poate orice. O cursă la taxi de 20 de lei, acolo era 150 de lei sau, până la aeroport, la noi, pe aparatul de taxat era 60 de lei, acolo făcea 250 de lei”, a declarat Gafița pentru Libertatea.

Da, creșterea a fost foarte mare. Comenzile au crescut de trei ori. Au fost mai multe cereri, mașinile tot alea au fost, au fost zile mai aglomerate și joi, și vineri. Au fost doi factori cumulați: greva de la STB și faptul că au crescut tarifele (la ride sharing – n.r.). Au fost și clienții de la STB, și cei care foloseau ride sharing. Numărul de comenzi, fără discuție, a fost de vreo trei ori mai mare ca într-o zi normală. Andrei Gafița, fondatorul companiei Speed Taxi:

Gafița s-a plâns de faptul că aplicațiile de ride sharing precum Uber sau Bolt au tarife dinamice, nu unul fix, așa cum este la taxi, pe kilometru. „Noi avem un tarif fix. Dacă e grevă, noi nu avem 7 lei pe kilometru. Noi avem 2,39 lei și că e cerere, și că nu e cerere, și că plouă, și că nu plouă”, mai spune patronul.

Compania sa doar distribuie șoferii și gestionează apelurile în dispecerat, șoferii fiind colaboratori cu PFA sau de la alte firme colaboratoare, a explicat el. Pentru aceștia, profitul a fost mai mare în zilele de grevă STB, Speed Taxi neluând vreun procent din cursele lor.

„Pentru mine, ca proprietar, veniturile, au fost aceleași, pentru ei, ca firme sau PFA-uri, probabil că au fost mai mari”, a punctat fondatorul Speed Taxi.

Ce spun taximetriștii

Taximetriștii au păreri împărțite. Unii spun că cererea a fost mai mare și chiar s-a circulat mai bine prin Capitală fără vehiculele STB, alții, că n-a fost nici mai bine, nici mai rău.

„Evident că numărul comenzilor a crescut și cerința a fost mult mai mare. Eu am mers cu același tarif cu care am mers tot anul, nu am avut nicio treabă că e grevă, mi-am dus clienții cu același tarif. Pot să spun că s-a circulat mult mai bine fără STB prin oraș, fără autobuze, tramvaie, chiar dacă a fost aglomerație, s-a mers mai fluent”, a spus șoferul unui taxi.

Un alt taximetrist care a avut, de asemenea, mai mulți clienți spune că „degeaba iei 70-80 de lei pe cursă în condițiile în care pierzi două ore și în care consumi gaz, nervi, stres”.

Nu este mai bine pentru că toate s-au scumpit: întreținerea mașinii, gazul ajunge aproape la 4 lei, cei care sunt pe motorină plătesc aproape de 7 lei, kilometrul a rămas la fel de atâția ani. În condițiile astea, când mergi pe 15 – 20 de lei, stai în trafic, toate consumabilele se duc mai repede. Șofer de taxi:

„Pentru noi, dacă nu se ridică tariful, pentru că toate prețurile s-au ridicat, poate să facă orice grevă vrea oricine. Oamenii sunt mai mulți, dar problema este că atât timp cât STB e în grevă și oamenii și-au luat mașinile de acasă, aglomerația este mult mai mare și nu poți să te miști. O cursă pe care o făceai în 25 de minute acum o faci într-o oră”, i-a spus bărbatul fotoreporterului Libertatea.

Foto: Dumitru Angelescu

„N-a fost mai bine, n-a fost mai rău. Vedeți clienți mulți în jur, vine lumea grămadă? Stau acasă toți, n-a fost mai bine. Din partea mea, să circule și STB. Uitați-vă că nu e lume pe stradă”, este de părere un alt taximetrist din Capitală.

Foto: Dumitru Angelescu

Au existat și taximetriști care în zilele de grevă au ales să nu iasă pe traseu.

„Nu am lucrat și nici nu voi lucra când vor fi greve STB și orice altceva. Este același lucru, doar că mai aglomerat, atât timp cât îți faci meseria de taximetrist. Să lucreze cei mai tineri, Uber și cine vrea”, crede șoferul.

Foto: Dumitru Angelescu

Bolt, creștere cu 300% a numărului de curse. Și tarifele au fost mai mari

Și companiile de ridesharing au avut de câștigat de pe urma grevei Societății de Transport București. Bolt, spre exemplu, a avut o creștere cu 200-300% a numărului de curse în orele de vârf joi dimineață, atunci când a izbucnit protestul, au declarat reprezentanții Bolt pentru Libertatea.

Cererea fiind mai mare, și tarifele au crescut. În medie, prețurile curselor au crescut cu 40% față de costurile normale. Pentru a face față, mai mulți șoferi au ieșit pe traseu pentru a prelua comenzi, a precizat compania.

În aceeași situație s-a aflat și Uber.

„Atunci când cererea crește, algoritmul Uber permite schimbări rapide și adaptate situației. Așadar, prețurile cresc temporar atât pentru a facilita disponibilitatea curselor pentru numărul maxim de utilizatori, cât și posibilitatea șoferilor de a obține venituri decente”, au transmis reprezentanții Uber, dar fără să precizeze cât de mult a crescut numărul de curse.

Cei care au folosit joi aplicația au beneficiat însă de un discount de 10%.

