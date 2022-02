Ioana G. şi soţul ei locuiesc într-o comună aflată la 30 de kilometri de Bistriţa. De prin 2015, ei aveau necazuri cu nişte rude, pe care le reclamaseră la poliţie pentru lovire, furt şi distrugere. Cum dosarele rămâneau uitate prin sertare, în aprilie 2020, fiul soţilor G. a trimis o petiţie la Direcția Generală Anticorupție din Bistrița-Năsăud, reclamând nereguli legate de modul în care poliția instrumentase plângerile părinților lui.

În mai 2020, petiţia i-a fost repartizată, spre soluţionare, comisarului-şef Adrian Crăciunescu. Cu două luni înainte, şeful IPJ Bistrița-Năsăud aflase, de la o persoană primită în audienţă, că Adrian Crăciunescu lua bani de la oameni, păcălindu-i că ar fi pentru plata unor expertize.

„Toate aspectele sesizate au făcut obiectul unor verificări”, ne-a asigurat şeful IPJ Bistrița-Năsăud. Teoretic, poliţistul corupt era în toiul verificărilor atunci când s-a decis să profite şi de pe urma familiei G.

A treia victimă: „Spunea că el lucrează legal”

În dimineaţa zilei de 21 mai 2020, Crăciunescu a sunat-o pe Ioana G., cerându-i să vină în faţa unei policlinici de lângă inspectoratul de poliţie, ca „să discute”. La întâlnire, i-a spus femeii că în dosarul ei ar fi nevoie de o expertiză care costă peste 2.000 de lei. „Nu mi-a zis ce fel de experiză, ci doar că ar fi vorba de interceptarea comunicațiilor dintre rudele reclamate de noi, de internarea cumnatului meu la un ospiciu și de alte lucruri care să-i pună pe drumuri pe aceștia”, a declarat Ioana G., în anchetă.

Soţii G. s-au împrumutat de bani, iar după două zile, Crăciunescu a mers acasă la ei şi a primit 2.400 de lei, contravaloarea „expertizei”. A întocmit pe loc şi un înscris, ca dovadă că a primit suma.

„După ce i-am dat banii, comisarul Adrian a scris de mână ceva, pe o coală albă, și i-a spus soțului meu că trebuie să semneze, că el lucrează legal”, a declarat Ioana G. la DNA. „Nu am citit conținutul, iar soțul meu a semnat. Această hârtie a rămas la comisarul Adrian”.

A mai cerut 2.000 de euro, „pentru procuror”

Pe 30 mai 2020, Crăciunescu i-a cerut din nou Ioanei G. să se vadă cu el. „Întâi, mi-a zis că ar fi bine să cobor din maşină, ca să vorbim afară, pentru că în mașină putem fi ascultați, iar discuția nu trebuie auzită de nimeni. După ce am coborât, comisarul Adrian mi-a spus că nu pentru el, ci pentru un procuror trebuie să dea suma de 2.000 de euro. Mi-a mai spus că acest procuror este fost polițist, se ocupă de cazuri de acest gen și ne poate ajuta în rezolvarea favorabilă cazului. Nu mi-a dat alte detalii, mi-a spus doar că «așa trebuie».”

După ce Crăciunescu a intrat în vizorul DNA, anchetatorii au descoperit că procurorul care se ocupa de dosarul soţilor G. chiar lucrase zece ani ca ofițer de poliție la IPJ Suceava, înainte să intre în magistratură. Audiat ca martor, procurorul respectiv a declarat că nu a fost contactat niciodată de Crăciunescu în legătură cu dosarul soţilor G.

Pe 6 iunie 2020, poliţistul s-a întâlnit din nou cu Ioana G. şi a întrebat-o dacă are banii. Femeia i-a spus că „nu încă, pentru că sunt bani mulţi”, iar poliţistul i-a făcut atunci un discount, cerându-i să facă rost „măcar de 3.000 de lei, ca să-i dau procurorului, pentru a porni treaba”. „Treaba”, i-a tradus el femeii, însemna ca încadrarea faptei celui reclamat de ea să fie schimbată, din violență în familie în tentativă la omor.

A doua zi, femeia a mers la DNA şi l-a denunţat pe poliţist.

Poliţist: „Facem treburile în continuare legal și bine”

Pe 8 iunie 2020, Crăciunescu a sunat-o pe Ioana G. şi a chemat-o cu banii în parcarea unui supermarket din Năsăud. Aici, i-a cerut să se urce în maşina lui, pe bancheta din spate. Întâlnirea dintre ei a fost înregistrată audio-ambiental şi a devenit probă la dosar.

Adrian Crăciunescu: (…) Ne vedem noi de treaba noastră și facem treburile în continuare, să fie făcute legal și bine. S-ar putea… Vă spun o treabă: s-ar putea să se schimbe, dar discut cu procurorul. Că… (neinteligibil)

Ioana G.: Da, da, da…

Adrian Crăciunescu: S-ar putea să se schimbe încadrarea pe tentativă de omor. Și acolo-i bai mare.

Ioana G.: Da, da, da…

Adrian Crăciunescu: Acolo-s… Acolo-s ani grei de pușcărie. (…) Îi ie pă sus, pe amândoi.

Ioana G.: Da… No, da…

Adrian Crăciunescu: Nu mai stă la povești.

În timp ce discutau, notează procurorii în rechizitoriu, Ioana G. a scos cei 3.000 de lei din poşetă şi i-a cerut poliţistului să-i numere.

Ioana G.: Şi ăialalți (cei 2.400 de lei – n.r.), da, da, da. I-am luat împrumut, da. Numărați-i dumneavoastră.

Adrian Crăciunescu: Nu mai număr, numa-i puneți acolo…

Cms. şef de poliţie i-a indicat femeii să lase banii lângă picioarele ei, pe preșul din spatele scaunului şoferului.

Victima: „Vă rog să mă înțelegeți că am împrumutat banii”

După ce ea a coborât din maşină, Crăciunescu a plecat cu maşina spre Bistriţa. La scurt timp, Ioana G. l-a sunat, iar stenograma convorbirii dintre cei doi e probă în dosar:

Adrian Crăciunescu: Bun, mâine sau poimâine, no. Da nicio problemă, discutăm toate aspectele astea, vă rog din suflet să mă înțelegeți, nu vorbesc. No, bine?

Ioana G.: Vă-nțeleg, vă-nțeleg, da să mă-nțelegeți și dumneavoastră pe mine, că…

Adrian Crăciunescu: Ne vedem mâine. Da, și io vă-nțeleg…

Ioana G.: Că ăștia 24 de milioane i-am luat împrumut.

Adrian Crăciunescu: No, numa…

Ioana G.: Acuma, no, iar am luat, no. Vă rog să mă-nțelegeți și dumneavoastră, să nu…

Adrian Crăciunescu: Auziți…?

Ioana G.: Da, da, da.

Adrian Crăciunescu: Nu mai discut prin telefon, c-așa-i situația, vă rog din suflet. Bine?

Ioana G.: No, bun. Bun.

Adrian Crăciunescu: No, vă rog din suflet.

Proba din fişetul poliţistului care a dus la celelalte victime

Maşina lui Crăciunescu a fost oprită de un filtru de poliţie, la intrarea în Bistriţa. În baza flagrantului, poliţistul a fost arestat preventiv şi acuzat de trafic de influență, abuz în serviciu, în formă continuată, și uzurparea funcției.

Pe 26 iunie 2020, cei de la Anticorupţie au inventariat şi documentele din fișetul lui, aflat în biroul din IPJ Bistriţa-Năsăud. Aşa au descoperit procesul-verbal pe care el îl întocmise în decembrie 2019, când primise 2.780 de lei de la Ana Maria B.

Femeia a fost audiată la DNA şi, câteva zile mai târziu, ea a anunţat procurorii că a aflat că şi fostul ei soţ îi dăduse lui Crăciunescu 2.000 de lei, tot pentru o expertiză din dosar.

La proces, Crăciunescu a recunoscut faptele

Imediat după ce a fost reţinut, cms. şef de poliţie Adrian Crăciunescu a susţinut că se întâlnise cu Ioana G. doar pentru a-i prezenta locația unor terenuri; a spus că nu ştie cum au ajuns cei 3.000 de lei pe preșul din maşina lui, dar, a adăugat el, e posibil ca femeia să fi vrut să se răzbune, pentru că el dispusese clasarea petiţiei fiului ei.

La proces, poliţistul a cerut să fie judecat în procedura simplificată (care reduce cu o treime limitele pedepselor) și a dat o declarație, în care arăta că recunoaște faptele, dar nu și încadrarea juridică a acestora.

Dar e posibil ca strategia lui de apărare să fi fost influențată și de momentul la care el ar fi îndeplinit condițiile pentru trecerea în rezervă, spun procurorii DNA, în motivele de apel.

Şi poliţistul a făcut un denunţ la DNA

În mai 2021, când procesul la Tribunalul Bistriţa-Năsăud era spre final, Crăciunescu a făcut un denunţ, dar procurorii anticorupţie au precizat că „faptele denunțate nu sunt în competența de soluționare a DNA” și au declinat sesizarea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.

„Deși știa despre aceste fapte de mai mult timp, a ales să facă acest denunț cu puțin timp înainte de dezbateri, doar cu scopul de a obține o reducere a pedepsei. Prin momentul în care a ales să introducă denunțul, inculpatul a făcut greu realizabilă chiar tragerea la răspundere penală a persoanei denunțate”, notează judecătorii, în motivarea deciziei lor.

În august 2021, Tribunalul Bistriţa-Năsăud l-a condamnat pe Adrian Crăciunescu la 2 ani şi 10 luni cu suspendare, obligându-l să execute 100 de zile de muncă în folosul comunităţii, la Primăria din Bistrița.

DNA a formulat recurs în casaţie

Şi Crăciunescu, dar şi DNA au atacat decizia. În timp ce poliţistul cerea reducerea pedepsei, procurorii pledau pentru majorarea acesteia şi dispunerea executării ei în regim de detenție.

La 22 decembrie 2021, Curtea de Apel Cluj a admis apelul procurorilor. Judecătorii au fost impresionaţi de „evidenta lipsă de empatie” a poliţistului care făcea presiuni asupra victimelor, în condiţiile în care Ioana G. îi repeta că s-a împrumutat de bani, iar Ovidiu B. îl anunţase că nu mai are nici unde să doarmă.

Curtea de Apel Cluj a decis că poliţistul trebuie să execute în închisoare pedeapsa de 2 ani şi 10 luni, dar luna trecută, DNA a formulat recurs în casaţie împotriva acestei decizii.

Recursul în casaţie e o cale extraordinară de atac care, potrivit Deciziei 651/2017 a CCR, „poate fi exercitată în cazuri limitativ prevăzute de lege și numai pentru motive de nelegalitate – nu și pentru chestiuni de fapt -, motive care fie nu au fost invocate în apel, fie au fost invocate, dar au fost respinse ori instanța a omis să se pronunțe asupra lor”.

Dosarul urmează să ajungă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

