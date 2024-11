Cea mai înaltă clădire din București, luată cu asalt în scop caritabil

Cea mai înaltă clădire din București a fost luată cu asalt sâmbătă de pasionații de alergare. Peste 700 de persoane au urcat 31 de etaje în cea mai inedită competiție organizată în România. Vorbim de 620 de trepte pentru o urcare de 108 metri, până la ultimul etaj al turnului simbol din nordul Bucureștiului.

„Am participat în fiecare an la această competiție inedită. Pe lângă pasiunea pentru sport, am făcut și o faptă bună și-am donat pentru una dintre asociațiile caritabile. Fiecare gest contează pentru cei care trec prin momente mai grele”, spune Andreea.

Record de participanți la SkyRun 2024

Mihai e și el nelipsit de la eveniment. „Este al doilea an când particip și abia am așteptat. După vreo 15 etaje a fost mai greu, dar nu am renunțat. Am ajuns mai greu la ultimul etaj, dar am învins, cum se spune. O să particip și anul viitor. Abia aștept! Trebuie să te țină picioarele pe treptele astea e mult mai greu”, ne-a dezvăluit el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

Recomandări Dosarul 10 August 2018: reperele unui proces început cu 5 ani întârziere. Coloneii Cucoș, Cazan și Sindile sunt la câteva luni de achitare

Dacă în 2023 au participat 600 competitori, la ediția din 2024 a fost record de participanți. Mai mult, la eveniment s-au putut înscrie copii cu vârste între 7 și 13 ani și adolescenți între 14 și 17 ani.

„Prin această inițiativă, ne propunem nu doar să încurajăm practicarea sportului de la o vârstă fragedă, ci și să asociem activitatea fizică cu distracție și bucurie”, a fost mesajul pe care l-a transmis Leo Forstner, oficialul companiei care deține Sky Tower.

Cel mai în vârstă participant a avut 77 de ani. Doamna Dumitra Stoian a venit la concurs alături de fata ei, Mihaela. A ajuns în vârf după 8 minute și 32 de secunde. „Îmi plac astfel de concursuri. Mă motivează. Merg la sală de cinci ori pe săptămână”, a spus aceasta la finalul cursei.

Cel mai rapid participant din Sky Tower a urcat scările în sub 3 minute!

Taxa de participare a variat în funcție de perioada de înscrie a participanților. Între 90 de lei până la 200 de lei, iar toți banii vor ajunge către patru asociații caritabile: Climb Again, Mias Children, SOS Children Villages și Autism Voice.

În 2023 au fost donați 20.000 de euro. Anul acesta s-au strâns din taxele de participare, pentru cele 4 asociații beneficiare, suma totală de 57.549 lei.

Recomandări Similitudini în programele de guvernare: decalogul USR – AUR

Chiar dacă a avut numărul 13 pe tricou, Andrei Olariu a fost marele câștigător al ediției din acest an, la individual. A pornit urcatul treptelor la ora 11.02 și a ajuns la linia de final în 2 minute și 59 de secunde! Acesta a fost urmat de Marian Adrian Rusu (3 minute și 5 secunde) și de Beniamin Ghiță (3 minute și 6 secunde).

Conform organizatorilor, cea mai rapidă femeie care a ajuns în vârf a fost Antonia Vasian (4 minute și 17 secunde), urmată de Andreea Bocșe (4 minute și 34 de secunde) și de Sînziana Elena Popa (4 minute și 36 de secunde).

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News