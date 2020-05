De Anamaria Nedelcoff,

Motivul scandalului a pornit de la faptul că bărbatul și-a pus mașina în mijlocul drumului, nemulțumit de faptul că alți șoferi nu respectau rândul. Fănică Bordînc lucrează ca șofer pe TIR în Belgia.

”Am venit în ţară pentru că am văzut că nu mai este nevoie să stai în carantină, ci doar în izolare. Sunt plecat de 30 de ani în străinătate. M-a anunţat un prieten despre situaţia din vamă, aşa că mi-am cumpărat provizii. Eram în maşină cu copilul şi cu soţia, care este gravidă. Unii dintre cei care aşteptau în coloană la vamă intrau în faţă. Am ieşit din coloană şi am pus maşina, cu acordul tuturor, cam pe jumătatea drumului, ca să nu mai treacă”, a povestit, pentru Adevărul, Fănică Bordînc.

O patrulă a vameșilor ungari, formată din trei mașini a venit la fața locului, pe contrasens.

”Le-am explicat în engleză ce se întâmplă şi de ce am procedat în acest fel. Când a venit maşina de poliţie în dreptul meu, unul dintre vameşii maghiari a dat cu uşa în mine în mod intenţionat. Am reuşit să mă retrag puţin, pentru că altfel m-ar fi lovit mai rău peste picioare. Au sărit alţi doi vameşi din dubă, care vorbeau în maghiară. Altul a venit la mine şi mi-a dat peste mână şi m-a împins. Am reacţionat şi eu, firesc. A venit apoi altcineva care a vorbit mai frumos şi a încercat să calmeze lucrurile”, a mai povestit bărbatul.

Un alt bărbat din coloana care aștepta la intrarea în țară a filmat scena dintre Fănică Bordînc și vameșii ungari.

Ma iubeste politia UNGARĂ Publicată de Bordinc Fanica Geanina pe Sâmbătă, 16 mai 2020

