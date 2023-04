Agenția oficială de știri palestiniană Wafa a relatat că zeci de credincioși, care petrec toată noaptea în Ramadan rugându-se, au fost răniți într-un raid în moschee. Semiluna Roșie Palestiniană a acuzat că forțele israeliene au împiedicat medicii săi să ajungă la moschee.

Incidentul a declanșat un val de proteste palestiniene, condamnări și violențe. Armata israeliană a declarat că în comunitățile israeliene din jurul Fâșiei Gaza au sunat sirene care avertizează cu privire la sosirea rachetelor.

Cel puțin nouă rachete au fost lansate ulterior din Fâșia Gaza în Israel. Armata israeliană a declarat că cinci rachete au fost interceptate, iar alte patru „au aterizat în zone deschise”. Niciun grup nu și-a revendicat până acum responsabilitatea, dar informațiile preliminare atestă că gruparea militantă Hamas a aprobat acțiunea.

Liderul adjunct al Hamas, Saleh Al-Arouri, a avertizat că „atacarea locurile sfinte islamice va avea un preţ mare şi vom arde pământul sub picioarele lor [israeliene]”. Al-Aqsa este cea mai mare moschee din Ierusalim, dar este și loc de rugăciune pentru evrei cunoscut ca Muntele Templu.

Ciocnirile din Ierusalimul de Est, anexat de Israel, au început după ce un număr de credincioși palestinieni s-au baricadat în moschee după rugăciunile de Ramadan. Imaginile realizate din interiorul moscheii arată ceea ce par a fi focuri de artificii trase de protestatari.

BREAKING: Israeli forces storm the Al-Aqsa Mosque compound using sound bombs against worshippers in the Qibli mosque. pic.twitter.com/bvwb9sXGo8