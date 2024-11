„Mircea Geoană a primit azi susţinerea deschisă a congresmanului republican Mike Turner, şeful Comisiei Speciale pentru Serviciile de Informaţii din Camera Reprezentanţilor a SUA dar şi co-preşedinte al grupului de sprijin pentru România din Camera Reprezentanţilor. Republicanul face referire şi la faptul că Mircea Geoană a lucrat foarte bine cu administraţia Trump ca adjunct al NATO”, anunţă echipa de campanie a lui Geoană.

Keeping an eye on the exciting Romanian elections.@Mircea_Geoana, my friend of over 20 years, is in a close-heated race for the presidency. He is the former @NATO Deputy Secretary General and former Romanian ambassador to the United States. He led the founding of the Romania…