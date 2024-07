„Sunt ostatici și prizonieri de război luați de Hamas. Sunt decese în rândul soldaților IDF. Nu avem un număr exact – suntem în război”, a spus, duminică, Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al Forțelor Israeliene de Apărare (IDF).

După atacul Hamas asupra Isrealului, zeci de cadavre au fost preluate de serviciile de urgență din locul în care se desfășura un festival de muzică trance, lângă kibuțul Re’im, sudul Israelului, relatează postul TV local de televiziune Channel 12.

„A fost un masacru”, a transmis televiziunea, care precizează că mii de oameni erau la evenimentul în aer liber, majoritatea tineri. Zona este la granița cu Fâșia Gaza. Festivalul de muzică trance a început la ora 23.00 și a ținut toată noaptea.

Când au văzut raidurile cu rachete, s-a creat panică, iar oamenii au fugit disperați la mașină, povestește Noya Reuven, 20 de ani, care se afla și ea la eveniment.

Printre participanți s-au strecurat teroriști, care au deschis focul.

Esther, o altă participantă, a povestit că, în timp ce încerca să părăsească petrecerea, 5 bărbați înarmați au tras cu arma spre mașina ei, care a fost distrusă. Un șofer cu un jeep a salvat-o pe ea și pe prietena ei, dar în timp ce părăseau locul, conducătrul mașini a fost împușcat, iar mașina a căzut într-o groapă.

În orașul israelian Sderot, militanții au început să tragă în trecători încă de la începutul dimineții. În unele clipuri, se văd trupurile civillor uciși abandonate pe stradă.

Un alt clip de pe rețelele de socializare arată o israeliancă, cu urme vizibile ale unei agresiuni sexuale, este scoasă de păr dintr-o mașină a trupelor Hamas.

An Israeli woman is abducted by Hamas and taken hostage. This is unprecedented. You dont see this happening anywhere else. pic.twitter.com/T7yijAzE5E