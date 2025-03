Hamdan Ballal, rănit și reținut de armata israeliană

Incidentul a avut loc în Susya, o localitate din zona Masafer Yatta, la sud de Hebron, un teritoriu palestinian ocupat.

„Au început să arunce cu pietre în palestinieni și au distrus un rezervor de apă lângă casa lui Hamdan”, a declarat Joseph, unul dintre cei cinci activiști evrei americani de la Center for Jewish Nonviolence, care a asistat la atac.

Potrivit martorilor, aproximativ 15 coloniști înarmați, unii îmbrăcați în uniforme militare, au vandalizat proprietatea lui Ballal, i-au distrus mașina și au spart toate geamurile.

„Coloniștii i-au distrus mașina cu pietre și au tăiat una dintre anvelope. Toate ferestrele și parbrizul au fost sparte”, a declarat un alt martor, Raviv, pentru The Guardian.

După atac, Ballal a fost reținut de soldații israelieni împreună cu un alt bărbat identificat doar ca Nasser.

Membrii grupului de activiști au surprins pe cameră momente din atac și au găsit sânge pe podeaua casei, pe care un membru al familiei l-a atribuit rănilor provocate de loviturile primite de Hamdan.

Într-o postare pe rețeaua X, Yuval Abraham, coregizor israelian al documentarului, a declarat: „Un grup de coloniști tocmai l-au linșat pe Hamdan Ballal, coregizorul filmului nostru No Other Land. L-au bătut și are răni la cap și abdomen, sângerează. Soldații au invadat ambulanța pe care a chemat-o și l-au luat. Nici urmă de el de atunci”.

The group of armed KKK-like masked settlers that lynched No Other Land director Hamdan Ballal (still missing), caught here on camera. pic.twitter.com/kFGFxSEanY — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025

Armata israeliană susține că palestinienii au atacat primii

Într-un comunicat oficial, armata israeliană (IDF) a declarat că incidentul a fost rezultatul unei confruntări violente între palestinieni și coloniști israelieni, afirmând că „teroriștii au aruncat cu pietre în cetățenii israelieni”.

„Forțele IDF și Poliția israeliană au intervenit pentru a dispersa confruntarea, moment în care mai mulți teroriști au început să arunce cu pietre în forțele de securitate. Forțele au reținut trei palestinieni suspectați că ar fi aruncat cu pietre în ei, precum și un civil israelian implicat în confruntarea violentă. Deținuții au fost duși pentru a fi audiați în continuare de către Poliția Israelului”, se precizează în declarația armatei.

„Poate este o răzbunare pentru film și premiul Oscar”

Basel Adra, un alt coregizor al documentarului No Other Land, crede că escaladarea violenței din partea coloniștilor ar putea fi o reacție la succesul internațional al filmului.

„Palestinienii din sat sunt atacați fizic aproape zilnic. Violența coloniștilor crește aici. Poate este o răzbunare pentru film și premiul Oscar”, a spus Adra.

El a descris scena atacului ca fiind „oribilă” și a adăugat: „Hamdan a încercat să-și apere familia, iar coloniștii l-au atacat. Soldații au început să tragă focuri de armă în aer pentru a împiedica pe oricine să-l ajute. El striga după ajutor. L-au lăsat pe Hamdan să fie atacat, apoi armata l-a răpit”.

Nu este primul incident de acest fel. În februarie 2025, Basel Adra a fost, de asemenea, atacat de coloniști israelieni mascați.

Echipa de regizori a documentarului No Other Land, formată din palestinieni și israelieni, a fost în mod repetat ținta violențelor din partea coloniștilor.

Documentarul, care a câștigat recent un premiu Oscar, expune distrugerea satelor palestiniene din Cisiordania și viața comunităților afectate de ocupația israeliană.

„Ne-am riscat viața să filmăm”, a spus Basel Adra, menționând: „soldații ne ordonă să stăm în casele noastre din sat, în timp ce cei care atacă și ar fi putut să-i măcelărească pe locuitorii în casele lor se plimbă liber, mascați, prin sat”.

Ministrul israelian al culturii a numit câștigarea Oscarului pentru documentarul comun palestino-israelian „un moment trist pentru lumea cinematografiei”.

