Într-un interviu acordat ziarului. Ballal, unul dintre cei patru regizori ai filmului No Other Land, care a documentat distrugerea satelor din Cisiordania și a câștigat premiul pentru cel mai bun documentar de anul acesta, a povestit cum a fost agresat.

Luni, doi soldați israelieni l-au înconjurat, în timp ce un colonist îl ataca, înainte de a-l lovi violent în cap, apoi a amenințat că îl împușcă.

Totul a început luni, în jurul orei”, a spus Ballal, care a fost eliberat marți, după ce forțele israeliene l-au reținut într-o secție de poliție din Cisiordania.

„Ne-am terminat postul zilnic de Ramadan în Susya, în zona Masafer Yatta, la sud de Hebron, când cineva m-a sunat și mi-a spus că niște coloniști au intrat în satul nostru.

„Unii dintre ei erau înarmați cu bastoane, alții aveau cuțite și unul dintre ei ținea o pușcă M16”, au declarat martorii pentru The Guardian.

Printre aceștia se afla un grup de soldați israelieni care i-au escortat pe coloniști în interiorul satului în care locuiește Ballal.

„Pentru că lucrez pentru o organizație pentru drepturile omului și pentru că sunt și fotograf, m-am dus acolo să documentez ce se întâmplă”, a spus el.

„Am făcut trei sau patru fotografii și apoi mi-am dat seama că situația se înrăutățea. Erau zeci de coloniști și deveneau din ce în ce mai agresivi. Coloniștii mascați, cu bastoane, au început să atace rezidenții palestinieni, inclusiv un grup de activiști evrei, să le spargă geamurile mașinilor și să taie cauciucurile, potrivit lui Josh Kimelman, un activist al Centrului pentru Nonviolență Evreiască (CJNV).

