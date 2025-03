„I-am cerut premierului israelian să pună capăt atacurilor aeriene asupra Fâşiei Gaza şi să revină la încetarea focului, pe care Hamas trebuie să o accepte. Am subliniat că ajutorul umanitar trebuie reluat imediat”, a scris preşedintele francez pe contul său de X.

I just spoke with Israeli Prime Minister Benjamin @Netanyahu.



The release of all hostages and Israels security are a priority for France.



I called on the Israeli Prime Minister to end the strikes on Gaza and to return to the ceasefire, which Hamas must accept.…