De Viorel Tudorache,

Americanii de la „Bulletin of the Atomic Science” au sesizat că tot mai mulți copii au început să facă desene cu virusul care a răvășit lumea și au tras următoarea concluzie: „Este un lucru bun”.

Sute de ilustrații ale copiilor au fost postate de părinți pe rețelele de socializare.

Experții care lucrează la atenuarea impactului negativ al dezastrelor asupra tinerilor subliniază că arta și alte puncte de creație joacă un rol important în a ajuta copiii să proceseze ceea ce se întâmplă în jurul lor și oferă o oportunitate importantă pentru părinți pentru a-i ajuta să depășească aceste evenimente potențial traumatice.

Today my daughters daycare was teaching them about the coronavirus & my daughter drew a pic of a happy virus. ? Great way to teach the kids about it, washing hands, not touching their faces, etc. but also not scare them or make them panic. ? #ableg pic.twitter.com/oIm78psFhl — Rakhi Pancholi, MLA (@pancholi_rakhi) March 14, 2020

“Dacă vă gândiți la copii ca la cei care materializează conceptele abstracte, ei încearcă în mod constant să dea sens lucrurilor care îi înconjoară”, a declarat psihologul Chandra Ghosh Ippen, de la Universitatea din California. “Iar unul dintre lucrurile pe care aceștia le percep este pericolul. În ce pericol mă aflu? Ce înseamnă asta pentru mine? Ce înseamnă asta pentru familiile noastre?”.

I told my son last night about coronavirus and why he now needs to stay at home. Showed him a picture of the virus on my cell. When I got home from work my 3-year old boy drew this picture against his bedroom wall. I am dumbstruck ? – he told me its a virus attacking a lung… pic.twitter.com/kXyZTntTrx — Nico Gey van Pittius (@NCGvP) March 18, 2020

Persoanele care au studiat și au lucrat cu copiii afectați de catastrofele anterioare spun că unele lucruri sunt previzibile: familiile și comunitățile aflate în situații deja vulnerabile se vor chinui mai mult. Iar gestionarea anxietății va deveni mai dificilă, deoarece adulții și copiii vor suferi în egală măsură cu efectele izolării sociale și expunerii aproape constante la știrile din presă despre dezastru.

Btw kiddo drew this. I asked whats this. She says

White- Corona virus

Sad kid on ground- dead due to corona

Standing smiling kid – soon going to die as she was playing with infected kid but isnt tested yet and she laughs #MyKidIsMorbid pic.twitter.com/WvqlAAhhUX — Curiosweety killed the Cat, Corona killed Idiots (@curiosweetie) March 19, 2020

“Copiii pot să nu aibă la fel de mult acces la activitatea fizică, ceea ce este un alt mod de a gestiona anxietatea și frica. Deci arta oferă un alt mod de a gestiona anxietatea și emoțiile”, a precizat profesorul Robin S. Cox, care predă managementul dezastrelor și al situațiilor de urgență la Universitatea Royal Roads din Victoria, Canada, și conduce Laboratorul de Inovare a Cercetării ResiliencebyDesign, care folosește arte și alte metode creative pentru a angaja tinerii în problemele cauzate de dezastre, schimbările climatice și conflict.

my kid drew coronavirus kicking some lungs because he is also processing a lot of feelings about how weird and scary this whole thing is pic.twitter.com/O1EjFpGMFQ — Rachel Belloma (@arbybeast) March 17, 2020

Ghosh Ippen, directorul adjunct al programului de cercetare a traumelor pentru copii la Universitatea din California, San Francisco, și membru al rețelei naționale de stres traumatic pentru copii: “În desene, poți face lucruri pe care nu le poți face în realitate. Puteți face coronavirusul să pară un lucru. Când personificați ceva puteți vorbi despre acel lucru, îl puteți gestiona. În joacă, copiii sunt capabili să-l învingă, îl pot închide, pot să strige: «Hei, pleacă!»”.

4yr old: I drew a coronavirus! ? (kid of a scientist) pic.twitter.com/rbqNsqbkWv — Morgan Maeder (@morganlmaeder) March 15, 2020

This morning the kids did their first little project schooling at home. They listened to this excellent podcast by @TumbleCast https://t.co/3Us1pPcQ9t and then drew what they think the #coronavirus looks like and what they learnt about it. Great way to learn and not be afraid. pic.twitter.com/9obOwmPdhg — Guy Jenkins (@jenco) March 16, 2020

A few of the great kids questions we answer on our episode about #coronavirus, with help from a @JohnsHopkins expert. Listen wherever you find your podcasts, or our blog, where we have links to @brains_on, @natepodcasts, & @butwhykids #covid episodes: https://t.co/2pEahkrQga! pic.twitter.com/AdCcYOBrNn — Tumble Podcast (@TumbleCast) March 14, 2020

Natasha’s (@SaltNVS) talented 8 years old daughter Sienna drew her reflections about her Mommy’s work…#Covid_19#CoronaVirus pic.twitter.com/SvKVW96dj0 — Nuno Rafael Gomes ? (@nrgomes) March 3, 2020

Introducing the coronavirus-inspired drawing of a seven year old in isolation. I love the fangs on the virus beasts ? and the antibacterial guns / cannons ?#SelfIsolation #coronavirusuk (@BBCNews surely a feature on coronavirus-drawings by kids might cheer the nation!?) pic.twitter.com/Mek8dFNlZ3 — Becs Jeffery (@_rebeccajeffery) March 17, 2020

