De Mihai Niculescu,

Afacerea în urma căreia s-a ajuns la atestarea cornulețelor și sărățelelor ca produse tradiționale a pornit ca una de familie, cu rețete de pe vremea bunicilor. Participanții la eveniment au degustat bunătățile și au aflat povestea acestora, arată Agerpres.

„Povestea a început de la aniversarea fetei noastre, la 3 ani. Am făcut atunci ca fiecare, un tort, prăjituri. Prietenii şi rudele au apreciat gustul şi au început să ne încurajeze să deschidem o afacere, după care la finalul lui 2017 am înfiinţat firma, iar în 2018 am deschis primul laborator pe bază de comenzi. Ca orice lucru, este greu, dar cu multă muncă şi dăruire reuşeşti să ajungi unde îţi propui” au spus micii întreprinzători, în cadrul evenimentului.

Pentru ca produsele tradiționale să fie atestate ca atare, una din condițiile esențiale era ca rețetele să fie mai vechi de 30 de ani.

„Printre produsele noastre avem foarte multe din patiseria tradiţională: faguri, nuci, cornuleţe cu rahat sau cu nucă şi gem, sărăţele cu telemea de vacă, cu caşcaval, cu mac. Toate sunt făcute cu reţete mai vechi de 30 de ani, reţete pe care le făceau mamele şi bunicile noastre acasă”, a spus Aurelia Pănică, proprietara cofetăriei care începând de luni este atestată ca producător de produse tradiţionale.

La eveniment au fost prezenţi o parte dintre producătorii tradiţionali din judeţul Iaşi şi producători cu potenţial de atestare a produselor lor.

Prefectul Marian Grigoraş a declarat că îşi arată susţinerea totală faţă de astfel de iniţiative.

„O să militez întotdeauna ca instituţiile care au responsabilităţi în domeniu să sprijine astfel de iniţiative, astfel încât să avem ocazia cât mai des să participăm la astfel de evenimente în care să ajungem să avem o listă cât mai mare de produse tradiţionale de la Iaşi. Cu siguranţă potenţialul judeţului nostru este mult mai mare. Avem doar 18 produse de acest fel, dintr-un total la nivel naţional de 783” a explicat prefectul.

