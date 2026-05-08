Aceste tensiuni au loc pe fondul așteptării unui răspuns din partea Teheranului la o propunere americană de pace.

Documentul vizează oprirea luptelor, dar lasă deocamdată nesoluționate probleme majore, cum ar fi programul nuclear iranian și deblocarea Strâmtorii Ormuz – o rută vitală pentru comerțul mondial cu petrol.

Declarații contradictorii

Comandamentul militar din Iran a acuzat SUA că au încălcat înțelegerea atacând un petrolier, o altă navă și zone civile de pe insula Qeshm și de pe coastă (Bandar Khamir și Sirik).

Drept răspuns, forțele iraniene susțin că au ripostat împotriva navelor americane, provocându-le „pagube semnificative”.

De cealaltă parte, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a subliniat că a deschis focul strict defensiv.

Conform CENTCOM, Iranul a atacat trei distrugătoare americane folosind rachete, drone și ambarcațiuni mici.

Forțele SUA au ripostat lovind rampe de lansare și alte baze militare iraniene, fără a înregistra vreo pierdere sau pagubă în propriile rânduri.

Reacția lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a minimizat gravitatea incidentului, confirmând că armistițiul rămâne valabil, dar a adoptat un ton foarte dur pe platforma Truth Social.

„S-au jucat cu noi astăzi. I-am spulberat”, a spus Donald Trump, în timp ce inspecta lucrările de renovare a bazinului de la Memorialul Lincoln din Washington.

Despre atac a afirmat că ambarcațiunile iraniene atacatoare au fost distruse „rapid și eficient” (trimițându-le „la fundul mării”), iar rachetele și dronele inamice au fost interceptate cu ușurință, căzând „exact ca un fluture”.

Pe liderii de la Teheran i-a numit „lunatici”, argumentând că o țară normală ar fi permis tranzitul pașnic al distrugătoarelor americane.

În acelașit timp, Donald Trump a reiterat că blocada navală americană („Zidul de Oțel”) continuă.

Totodată, a subliniat ferm că Iranul nu va obține niciodată arme nucleare și a amenințat cu lovituri „mult mai dure și mult mai violente” dacă regimul nu semnează rapid acordul de pace.

Stadiul negocierilor

În ciuda reluării sporadice a focului – inclusiv un incident de luni, în care SUA au distrus șase bărci iraniene care încercau să blocheze eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz – discuțiile diplomatice merg înainte.

Teheranul încă analizează propunerea SUA. Între timp, prim-vicepreședintele Mohammad Reza Aref a declarat la televiziunea de stat că poporul iranian va sărbători curând o „mare victorie” împotriva SUA și Israelului, care va aduce, implicit, ridicarea sancțiunilor.

Donald Trump a asigurat că negocierile continuă, afirmând că Iranul a acceptat deja condiția de a nu dezvolta arme nucleare, clauză inclusă explicit în acord.

Legat de finalizarea tratatului, el s-a arătat optimist, dar prudent: „S-ar putea să nu se întâmple, dar s-ar putea întâmpla în orice zi. Cred că ei își doresc acordul mai mult decât mine”.

