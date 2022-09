Publicul va avea voie să intre în Catedrala St. Giles din Edinburgh de la ora locală 17:00, unde sicriul reginei va rămâne până marți după-amiază.

Există și un sistem de așteptare, cei prezenți fiind avertizați că vor trebui să stea în picioare. În biserică a avut loc o slujbă de mulțumire luni după-amiază.

Și la Londra, oamenii au început să se adune cu 48 de ore înainte ca sicriul reginei să fie depus pentru public.

The first two people in the queue to see the Queen’s coffin lying in state. More than 48hrs to wait. pic.twitter.com/GOQEtMZP72