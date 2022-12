Crăciunul în vreme de război: ucrainenii i-au cerut lui Moș Crăciun sobe și haine groase. „N-avem lumină, nici căldură”

Darurile pe care le așteaptă ucrainenii de la Moș Crăciun reflectă cel mai bine situația în care se regăsește țara invadată de ruși și modul în care au schimbat cele 10 luni de război viața oamenilor, relatează publicația de stat Unian.

„Sper să găsesc o baterie externă cu încărcare solară sub bradul de Crăciun. Întrucât electricitatea este deseori oprită acasă, o sursă suplimentară de energie nu va fi de prisos”, a declarat Marina, o locuitoare a capitalei Kiev.

Olga, care locuiește tot la Kiev, le va oferi în dar de Crăciun soțului și fiului ei treninguri călduroase. „La noi în casa, pe lângă electricitate, și încălzirea este oprita. Așa că hainele călduroase vor fi un cadou util si practic”, a subliniat ea.

„Cadourile de Anul Nou 2023 devin din ce în ce mai practice. Acest lucru este confirmat de cererea tot mai mare din decembrie pentru felinare, baterii externe, surse de alimentare neîntreruptibile, sobe cu gaz, panouri solare mici și lămpi reîncărcabile cu LED. Modemurile 4G și radiourile alimentate cu baterii sunt, în general, la mare căutare. Cererea generală pentru așa-numitele „gadgeturi de blackout” a crescut cu 200-500% față de extrasezon”, a precizat retailerul Moyo pentru Unian.

Majoritatea ucrainenilor (61%) declarau înainte de sărbători că vor face cumpărături pentru Crăciun și Anul Nou, deși aveau pe listă mai puține cadouri pentru cei dragi decât în 2021.

De asemenea, mai mult de 60% au spus că vor cheltui o parte din bugetul dedicat sărbătorilor pentru a ajuta armata ucraineană sau pe cei afectați de război, iar 63% au declarat că nu vor cumpăra bunuri de la producători sau vânzători care nu a părăsit piața rusă.

Bombardamentele rușilor a afectat sistemul energetic în multe zone și nu peste tot a fost restabilită alimentarea. Sunt oameni care vor petrece sărbătorile în întuneric.

„Pe 24 decembrie, în sistemul energetic rămâne un deficit semnificativ de energie electrică. (…) Anumite restricții continuă să se aplice în sistemul de transport al energiei electrice, (…) în toate regiunile au fost impuse limite de consum, a căror depășire duce la aplicarea unor restricții de urgență”, a transmis compania energetică națională Ukrenergo chiar în ajunul Crăciunului.

Potrivit Ukrenergo, cea mai dificilă situație este în capitala Kiev și în regiunea Kiev, ca urmare a atacului cu drone din 19 decembrie, dar și în est și sud, unde trupele ruse au lansat noi atacuri de artilerie în zonele din prima linie, provocând avarii la instalațiile de infrastructură energetică.

În mediul online au apărut mai multe imagini care prezintă modul în care războiul a schimbat Crăciunul în Kiev, de la târgurile aglomerate și luminate din 2021 la bezna și liniștea acestui an.

În încercarea de a aduce o bucurie locuitorilor din Kiev în ciuda penelor dese de curent, artistul elvețian Gerry Hofstetter a venit în Ucraina cu o echipă de patru oameni și propriul său generator de energie pentru a efectua un „tur al luminii” timp de trei seri, 23 – 25 decembrie, în capitală și în împrejurimi. Proiecții de pe clădirile istorice au loc în fiecare seară de la 16:00 la 22:00, relatează Ukrinform.

„Lumini de Crăciun pentru speranță” se cheamă proiectul artistului elvețian, iar în cadrul lui au fost luminate Biserica Sf. Andrei, Muzeul Național de Istorie a Ucrainei, turnul clopotniță al Mănăstirii Mihailo Golden-Top, clădirea Academiei Diplomatice a Ucrainei și turnul clopotniță al Catedralei Sf. Sofia, doar în prima zi.

În sudul țării, voluntari din Mikolaiv au decorat într-un mod inedit centrul orașului pentru sărbătorile de iarnă, în contextul războiului: peste un monument, oamenii au pus plase de camuflaj, dând forma unui brad de Crăciun.

„Nu suntem în spiritul Crăciunului, dar sper ca victoria noastră să vină curând. Avem încredere în forțele noastre armate, credem în victoria noastră. Vrem să sărbătorim atât Crăciunul și Anul Nou, cât și victoria”, a spus o localnică, pentru BBC.

La Kiev, în piața Sofia din centrul orașului a fost instalat un brad înalt de 12 metri. Bradul este ornat cu decorațiuni în forma unor porumbei albi și este luminat cu ajutorul unui generator.

