Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă pleacă de la Hotnews.ro. Redactorul-șef Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă (FOTO) – editor coordonator și principalul editorialist al site-ului – au anunțat că părăsesc redacția Hotnews.ro… pentru “un nou proiect editorial”.



“Viziuni editoriale diferite. Vedem diferit dezvoltarea și viitorul. Am hotărât să ne facem un nou proiect online”, a declarat Dan Tăpălagă, pentru Paginademedia.ro, legat de relația cu fondatorul HotNews, Ioan Mărgărit.

În replică, pentru aceeași sursă, Mărgărit și-a spus părerea despre cele două plecări:

Eu le mulțumesc mult pentru cei 14 ani (la Cristi) și 12 ani (la Dan), în care am muncit împreună. Le datorez foarte mult, pentru ceea ce este azi Hotnews”, a mai spus Mărgărit pentru Paginademedia.ro.

Pantazi și Tăpălagă și-au anunțat plecarea, prin articole publicate chiar pe Hotnews.

“Despărțirea de HotNews.ro. Un nou început

A venit timpul să aleg alt drum. După aproape 14 ani în cea mai tare redacție din România, plec de la HotNews.ro pentru un alt proiect editorial împreună cu Dan Tăpălagă și alți ziariști de calibru. Las în urmă o redacție formidabilă și un public excepțional. HotNews.ro e una dintre ultimele busole funcționale într-un peisaj mediatic deșertificat și sînt convins că așa va rămîne.

O mulțumire aparte li se cuvine acționarilor. Au creat și dezvoltat un produs jurnalistic de referință în jurul unor valori clare și asumate unanim.

Vouă, cititorilor, va mulțumesc pentru încrederea cu care m-ați investit în toți anii ăștia. Am căutat permanent să servesc interesul public, să aflu adevărul și să îl public. Am făcut și greșeli, dar ați înțeles că ele sînt inerente în meseria noastră și că niciodată nu am scris cu rea-credința. Sînt convins că ne vom întîlni din nou, că ideile și valorile în care credem sînt comune.

Mai multe detalii despre noul proiect lansat împreună cu Dan Tăpălagă-în curînd.

La bună revedere!”