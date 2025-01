Cristi Tudor povestește cum a scăpat dintre flăcări, la Los Angeles: „Focul ajunsese la 150 de metri de noi. Am fost mai tupeist: m-am băgat după poliție, apoi am luat-o pe contrasens”

„N-am mai văzut așa ceva”

Cristi este de 12 ani în SUA. A fost 8 la New York, de 4 e în LA. Are o firmă de instalații audio-video.

„N-am mai văzut vreodată așa ceva! E fără precedent! Îmi spunea un localnic, care trăiește aici de cinci decenii, că nu a fost niciodată asemenea groază”, povestește Cristian Tudor, care se afla la masă, la un restaurant, pentru a se relaxa după „coșmarul din ultimele două zile”.

„Nu știu ce poți să faci în fața acestui dezastru, trebuie să trecem împreună prin asta…”, spune Cristian.

„Acum e liniște. Am văzut o singură casă arsă complet în cartierul meu. Bine, nu e aproape nicio mașină. Cred că 50% dintre oameni au plecat”, explică el.

La ora discuției, la LA este joi, 9 ianuarie, ora locală 23.00.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Mai sunt câteva focare, încă se simte fumul gros, este persistent”, afirmă Cristi, care s-a refugiat din calea focului la peste 50 de kilometri de LA, în Huntington Beach, unde rezervase o cameră de hotel.

Recomandări Consiliile Județene au cheltuit peste 2 milioane de euro pe servicii juridice în ultimii cinci ani. Mai mult de jumătate din sumă a ajuns la trei mari case de avocatură

El a reușit să se întoarcă acasă, de miercuri seară: „Sunt în siguranță. M-am întors acasă de aseară. De dimineață s-au anulat restricțiile”.

Un incendiu care a izbucnit pe dealurile Hollywoodului s-a apropiat de celebrul logo al „cetății filmului”. Zeci de mii de oameni au primit acolo ordin de evacuare urgentă. Printre aceştia, şi Cristian Tudor.

După ce am văzut focul, mi-am făcut bagajele, două genți și un rucsac, așa cum am sosit în SUA acum 12 ani, m-am urcat în mașină și am dat să ies din garaj. Am stat 45 de minute blocat. Toată lumea era panicată, se claxona asurzitor.

Cristi, în mașină, în haosul evacuării

„M-am băgat după mașina poliției, apoi am luat-o pe contrasens”

„La evacuare, am făcut o românească. Am fost mai tupeist. M-am băgat după mașina poliției, apoi am luat-o pe contrasens”, a recunoscut Cristi.

„Locuința mea nu a fost afectată, focul a ajuns cam până la 150 de metri. Eu stau într-o zonă la limita cu parcul Runyon Canyon din Hollywood”, a mai spus Cristi.

Recomandări O româncă a fugit cu copiii din infernul incendiului din California: „Am plecat în Arizona. E miros de fum și aer poluat și la 4 ore de Los Angeles”

Fotografie făcută de Cristi cu incendiul care a cuprins un bloc din apropiere

„Am crezut că nu o să ajungă chiar până la mine. Dar, la 6 și jumătate, am ieșit pe balcon și am văzut cerul portocaliu. M-am urcat pe bloc și am văzut că aproape de clădirea învecinată era o vâlvătaie de foc”. Atunci a trebuit să evacueze.

Fumul, vizibil de la mare distanță

Consulatul General al României la Los Angeles a transmis, pentru Libertatea, joi seară în România, că nu sunt cazuri de români care au avut de suferit în urma incendiilor.

Peste 200.000 de români trăiesc în California, conform estimărilor.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News