Criza imunoglobulinei din România ține o fetiță de 12 ani închisă în casă, la Timișoara. Maia are 12 ani și nu poate ieși să se joace cu prietenii ei, și nici nu poate merge la școală, din cauza unei boli care o ține izolată de lume. În urmă cu cinci ani, fetița a fost diagnosticată cu imunodeficiență primară. Practic, ea ar putea fi un copil normal dacă și-ar lua tratamentul, însă Maia nu l-a mai urmat din luna iulie, de când în farmaciile românești nu se mai găsește imunoglobulină.

Criza imunoglobulinelor a scos-o în stradă duminică seară, la protestele din Timișoara, pe mama fetei de 12 ani, alături de peste 3.000 de timișoreni. Ea spune că fetița ei este obligată să stea în casă, din cauza unei boli, pentru că nu se mai găsește tratamentul în farmacii.

„A fost diagnosticată în urmă cu cinci ani, dar până acum nu am avut probleme cu tratamentul, era asigurat gratuit de stat, fetița făcea perfuzii lunare la spital. Ea nu și-a mai primit tratamentul din iulie. Are imunodeficiență primară, cât timp nu primește tratamentul nu are voie în colectivitate. Practic, fetița mea din 21 iulie nu și-a primit tratamentul de la stat, alții nu au primit din august și nu am reușit până acum să obținem nimic. Acum ni s-a spus că vor aduce 900 de doze de imunoglobulină. Acestea ajung pentru 30 de pacienți, poate 100, dacă li se reduce doza. E vorba de câteva sute de persoane care au nevoie de acest tratament, ar trebui să tragem la sorți cine trăiește și cine moare”, ne-a povestit timișoreanca revoltată.