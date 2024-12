„Cât costă operația specială CîCîRî-Greblă? CîCîRî a intrat cu tancul în campania electorală, decretând, pentru că pot, renumărarea tuturor voturilor din turul 1 al prezidențialelor. Ținta, cum am spus, nu putea fi alta decât anularea celor 2.700 de voturi ale lui Lasconi peste Ciolacu”, a scris CTP, marți, pe pagina de Facebook.

CTP: Când au constatat că nu le iese, BEC Greblă a aruncat informația că Ciolacu e în fața lui Lasconi

Gazetarul se întreabă și cine plătește daunele financiare și de imagine pricinuite României, după ce CCR a decis renumărarea voturilor, apoi a transmis o situație parțială care îl plasa pe Marcel Ciolacu pe locul doi și, în final, Curtea a validat turul 1 al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie.

„Când au constatat că nu le iese, BEC Greblă, inițial secretos în legătură cu procesul de renumărare, a aruncat public informația că M. Ciolacu e în fața lui Lasconi la votul din țară, și că mai sunt „numai” 600.000 și ceva de voturi din diaspora de renumărat. Carevasăzică, Lasconi e trimisă în turul 2 nu de țară, ci de cei din străinătate – este mesajul manipulator anti Lasconi, maximum ce au putut face CîCîRî-BEC pentru Ciolacu. După care au oprit renumărarea, la fel de la cherem cum au pornit-o. Întrebare: cine plătește daunele financiare și de imagine pricinuite României de operațiunea specială CîCîRî-Greblă?”, a continuat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu se întreabă și cine răspunde pentru ocazia oferită lui Vladimir Putin de „a-și bate joc în direct de România și a-l promova pe C. Georgescu, favoritul lui”.

„Întrebare: cine răspunde pentru ocazia oferită lui Putin de a-și bate joc în direct de România și a-l promova pe C. Georgescu, favoritul lui, în vreme ce Dughin anunță că, îndată ce C. Georgescu câștigă, România va deveni parte a Rusiei? CîCîRî în niciun caz, căci este Dumnezeul lui C. Georgescu pe pământ”, încheie CTP mesajul transmis pe Facebook.

CCR a publicat rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale 2024, primul tur, după renumărare

Curtea Constituțională a anunțat marți, că a validat rezultatul alegerilor pentru Președinție, turul 1, fără să explice însă ce s-a întâmplat după renumărarea voturilor, cerută chiar de CCR.

CCR a precizat doar că a respins cererea de anulare a alegerilor făcută de Cristian Terheș.

Al doilea tur de scrutin va avea loc pe 8 decembrie, între Călin Georgescu și Elena Lasconi.

CCR a cerut renumărarea voturilor

Curtea Constituțională a luat joi o decizie fără precedent: a cerut Biroului Electoral Central renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Renumărarea voturilor a avut loc fără observatori, nici ai partidelor, nici independenți.

Călin Georgescu a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale

Primul tur al alegerilor prezidențiale din România s-a terminat cu victoria neașteptată a lui Călin Georgescu.

Inițial, Marcel Ciolacu era pe primul loc în sondaje, iar duminică seară, 24 noiembrie, exit-poll-urile l-au confirmat câștigător.

Peste noapte însă, după numărarea oficială a voturilor, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Luni dimineață, 25 noiembrie, Marcel Ciolacu a căzut pe locul al treilea, după Călin Georgescu și Elena Lasconi.

Călin Georgescu, candidat independent, a strâns 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor valabil exprimate, iar Elena Lasconi, candidata USR, a obținut 1.772.500 de voturi, adică 19,18% din totalul voturilor valabil exprimate.

Marcel Ciolacu, candidatul PSD, a obținut 1.769.760 de voturi, adică 19,15% din totalul voturilor valabil exprimate la turul 1 al alegerilor prezidențiale.

Turul doi al alegerilor prezidențiale este programat duminică, 8 decembrie, între Călin Georgescu și Elena Lasconi.

